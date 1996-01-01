Предпринимателя расстреляли и взорвали

В Хабаровске убит предприниматель, занимавшийся поставками металла за рубеж.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, труп 46-летнего предпринимателя найден возле его дома по улице Декабристов в Железнодорожном районе Хабаровска с огнестрельными и множественными осколочными ранениями. Жертвой убийцы стал директор известного общества с ограниченной ответственностью, занимающегося поставкой металла за рубеж.

Преступник расстрелял его из пистолета, а затем бросил в сторону дома ручную гранату, предположительно РГД-5, в результате чего в здании были выбиты стекла. Других жертв и разрушений нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его расследование взято под особый контроль руководством милиции и прокуратуры. Принимаются меры к установлению и задержанию преступника.