Три версии крушения "Кафора"

Находкинская транспортная прокуратура рассматривает три основные версии гибели сахалинского траулера "Кафор". Об этом сообщил транспортный прокурор Находки Денис БАБИКОВ. Это плохое техническое состояние судна и его ненадлежащая эксплуатация, неправильные действия экипажа, сложные метеоусловия.

Уже допрошены капитан и спасенные члены экипажа. "У прокуратуры есть подозрения, что траулер вел браконьерский промысел, так как во время переходов от порта к порту на судне отключалась спутниковая система наблюдения", - отметил Денис Бабиков.

Расследование уголовного дела займет 3-4 месяца. В ходе расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судоводительская.