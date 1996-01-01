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Лохотронщики предлагали сделать ставки
Эта потрясающая афера начала раскручиваться летом 2004 г. с появлением в Уссурийске фирмы "Фаворит". Согласно заявлениям невидимого" руководства, фирма являлась филиалом известной во Владивостоке букмекерской компании: здесь должны были приниматься ставки на результат самых разных спортивных состязаний.
Спортивный тотализатор в мировых масштабах не является чем-то новым: пусть сами уссурийцы и не сталкивались с такими играми на практике, но были о них наслышаны. Впрочем, мошенничество создателей "Фаворита" было основано не на азарте, а на мечте среднестатистического россиянина получать большие деньги за вполне посильную работу.
С августа по декабрь в местной прессе регулярно публиковались объявления, приглашающие желающих зарабатывать на дому на собеседование в контору, расположенную по улице Пролетарской. Там две молодые "сотрудницы" объясняли претендентам условия. Чтобы принять участие в розыгрыше, участники тотализатора должны были приобретать специальные жетоны различного номинала. Наиболее востребованными якобы стали фишки достоинством в 500 и 1 000 руб. По словам "фаворитов", шли они просто нарасхват! Именно эти заманчивые кругляшки предлагалось изготавливать надомникам. Процесс изготовления был элементарно прост: работникам раздавали полотнища с напечатанными половинками жетонов, их надо было вырезать и склеить попарно.
Правда, было одно "но". По словам работодателей, ранее им не раз приходилось сталкиваться с недобросовестными надомниками. Те получали сырье для изготовления фишек, но портили его или исчезали, так и не вернув готовый товар. Поэтому желающим подработать предлагали авансом заплатить за готовые полотнища. Деньги, действительно, предлагались немалые, что, по логике, должно было насторожить потенциальных сотрудников. За каждый жетон им обещали выплачивать 30% от цифрового номинала изготовленной фишки. Склеил десяток тысячных кругляков-получил на руки 3 тыс. руб.
Сделка, прямо скажем, странная. Но мошенники сделали ставку на людскую молву, которая разносит хорошие вести быстрее всякого радио. Первым участникам лохотрона деньги выплачивались в полном объеме. И скоро под дверями "Фаворита" начала скапливаться очередь из желающих заработать. Люди приносили сбережения, отложенные "на черный день", занимали деньги у знакомых, обращались в банк за ссудами и кредитами. За достаточно непродолжительное время "фавориты" собрали с доверчивых уссурийцев около миллиона рублей и скрылись. Когда очередная партия надомников в радостном предвкушении принесла на улицу Пролетарскую кучу готовых фишек, офис оказался закрытым.
Сейчас потерпевшие обращаются в милицию: в УВД Уссурийска по этому поводу зарегистрированы уже десятки заявлений. Ведется розыск преступников.
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