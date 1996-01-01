Среди адвокатов есть свои лишенцы

В состоявшейся 27 января во Владивостоке отчетной конференции Адвокатской палаты Приморского края приняли участие более 100 делегатов адвокатских образований края. От 10 адвокатов делегировался один человек.

Конференция заслушала и обсудила отчеты о работе Совета адвокатской палаты и ревизионной комиссии за 2004 г., утвердила смету расходов адвокатской палаты на 2005 г. и избрала новый состав квалификационной комиссии при адвокатской палате. В нее вошли известные адвокаты Герман МАЙКОВ, Петр КОГАН, Ирина ТАРАСЕНКО, Людмила ДУБЕЙ, профессор, доктор юридических наук, преподаватель Юридического института ДВГУ Лариса РОМАНОВА, декан судебно-прокурорского факультета Юридического института ДВГУ Александр РИХОВСКИЙ. Надо отметить, что у этой комиссии большие полномочия. Именно она принимает вступительный экзамен у претендентов на звание адвоката. По словам президента Адвокатской палаты Приморского края Бориса МИНЦЕВА, желающих получить статус адвоката много, заявления подают до 40 человек ежегодно. Кстати, в прошлом году в Приморье за нарушение норм профессиональной этики и некачественную помощь звания адвоката лишились 5 человек.

Кроме того, делегаты конференции избрали новых членов в совет адвокатской палаты и установили вступительный взнос в Адвокатскую палату Приморского края в размере 30 тыс. руб. До этого претенденты на звание адвоката вступительных взносов не платили. Как рассказал "ЗР" Борис Минцев, эти деньги пойдут на обязательное обучение адвокатов. По его словам, каждый адвокат должен пройти профессиональное обучение, которое проводится раз в пять лет в течение 72 часов. Такая система действует во всем цивилизованном мире.

На конференции были названы имена двух делегатов от Адвокатской палаты Приморского края на Всероссийский съезд адвокатов, который состоится в конце марта в Москве. По единодушному решению в первопрестольную поедут Борис Минцев и Павел ОБУШНЫЙ.

- В прошлом году Адвокатская палата Приморского края в Харбине заключила соглашение о сотрудничестве с Собранием адвокатов провинции Хэйлунцзян. Это мощное объединение, насчитывающее более трех тысяч адвокатов. Мы были там с визитом в начале ноября. Помимо того Приморская палата адвокатов заключила соглашение о сотрудничестве с крупнейшей в Китае адвокатской конторой "Гаошан", и даже открыт первый офис, - рассказал Борис Петрович.

Раньше россияне, попадая в Поднебесной в щекотливые ситуации и не имея юридической поддержки, оставались со своими проблемами один на один. Когда они обращались за помощью к местным адвокатам, то слышали в ответ: "Моя твоя понимай нету". И все. С таким же непониманием нередко сталкивались и китайцы в России.

- Сейчас, после подписания соглашений о сотрудничестве, этого непонимания не будет, - убежден президент Адвокатской палаты Приморского края. - Весной мы ждем приезда китайской делегации и будем отрабатывать программу совместного обучения.