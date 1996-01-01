Погиб бывший гендиректор ЗАО "ЛуТЭК"

В минувшее воскресенье во время автоаварии погиб бывший генеральный директор ЗАО "ЛуТЭК" Вальтер КОЗЛОВ.

Вместе с ним в машине была его жена, директор телестудии "Энергия" Светлана КАРПОВА, которая отделалась ушибами.

По предварительной информации стало известно, что сердечный приступ у Вальтера Козлова случился во время движения за рулем автомобиля, машина съехала в кювет, смерть наступила еще до того, как его привезли в реанимацию.