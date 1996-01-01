Расстрел в прокуратуре

В понедельник в ходе перестрелки у здания Ленинской прокуратуры погибли двое сотрудников прокуратуры, двое ранены.

Как сообщили в краевой прокуратуре, убиты первые заместители прокурора Ленинского района Андрей КОНЕВ и Наталья БАЛАШОВА. Ранены помощники прокурора Ленинского района Наталья ПРОСКУРОВСКАЯ и Александр ЛИ. Убийца застрелился на месте преступления из того же ТТ, которым расстрелял сотрудников прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Мотив преступления - личная месть. Известно, что стрелявший уже привлекался к уголовной ответственности. Однако в интересах следствия имя убийцы пока не разглашается.