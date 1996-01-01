Налетчики ограбили 27 офисов

В ночь с 12 на 13 декабря было совершено разбойное нападение на предприятие, расположенное по улице Бородинской. По словам потерпевших, трое неизвестных в масках и камуфляже под угрозой предметов, похожих на пистолеты, связали сторожей и проникли в административное здание, где взломали двери 27 кабинетов-офисов и вынесли ценное имущество.

Заявление об этом преступлении поступило в милицию только утром, в настоящий момент ведется розыск преступников. В связи с этим УВД Приморского края обращается к руководителям фирм и предприятий с убедительной просьбой: решить вопрос о качественной охране своего имущества. Разумнее всего доверить это профессионалам, которые имеют возможность оказать должное сопротивление злоумышленникам.

Пресс-служба УВД Приморского края напомнила, что экипаж вневедомственной охраны после сработки сигнализации или при нажатии тревожной кнопки прибывает на место происшествия в течение трех минут.