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Изнасилований стало больше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморская милиция подвела итоги своей работы за 11 месяцев текущего года. За этот период в Приморском крае было зарегистрировано 43362 преступления - на 1249 меньше, чем в прошлом году. Снижение преступности отмечено на территории 29 городов и районов. Заметно уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений с проникновением, а также преступлений с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как сообщила пресс-служба УВД Приморья, сотрудники криминальной милиции пресекли гораздо больше преступлений в сфере экономики, в том числе должностных, в сфере незаконного оборота биоресурсов, алкогольной продукции, леса и лесоматериалов.

В отчетном периоде на территории края не допущено террористических актов и грубых нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Однако в структуре преступности произошли и другие тревожные изменения, в частности выросло число зарегистрированных убийств (особенно в Находке, Артеме, Уссурийске, Дальнегорске и Черниговском районе) и изнасилований.

Несмотря на то что борьба с "лохотронщиками" принесла заметные результаты, зарегистрированных фактов мошенничества становится все больше - по сравнению с прошлым годом их количество возросло на треть.

Кроме этого, почти в половине городов и районов Приморского края заметно возросла подростковая преступность: все чаще несовершеннолетние совершают противоправные деяния в состоянии опьянения, на бытовой почве, идут на повторные преступления.

Основной причиной такого положения, по мнению руководства краевого УВД, является недостаточная эффективность проводимой профилактической работы. Начальник УВД Приморского края Николай ВАЧАЕВ подверг критике деятельность подразделений по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке, ГАИ, участковых уполномоченных милиции, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны.

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