Операция "Ваня"

Практически каждый второй человек, отвечая на вопрос, что бы он никогда не смог простить, отвечает: предательство. Предательство действительно выбивает из колеи, рушит основания какого-то умозрительного здания, которое ты выстраивал для себя в жизни. Для некоторых это оказывается таким ударом, что они уже не находят в себе сил попытаться построить здание жизни еще раз. Мы иногда забываем об этом, когда возмущаемся действиями российских спецслужб по разоблачению тех или иных государственных преступников. Особенно если их имена связаны с наукой или журналистикой...

Возможно, иногда наше возмущение небезосновательно. Но в условиях, когда торговля государственными секретами, новейшими разработками и стратегическими планами страны поставлена на поток, трудно избежать накладок. Хотя дыма, как говорится, без огня не бывает. В истории, которую мы хотим рассказать, "дыма" вообще нет. Только огонь. С таким уровнем военно-промышленного шпионажа приморские спецслужбы, пожалуй, еще не сталкивались. За ближайший кордон переправлялись не только засекреченные инструкции и чертежи, но даже детали военных истребителей-перехватчиков и боевые ракеты. Но обо всем по порядку.

Время Родину расхищать?

Зарплата у российских военнослужащих, как известно, сегодня не ахти. Не прибавила достатка в их семьи и замена продовольственного обеспечения на денежное довольствие. Капитан Вадим НИКОЛАЕВ в этом плане ничем не отличался от своих сослуживцев. Но служил исправно, как мог, поскольку другого применения своим способностям не видел. Что поделать, если с детства тянуло его к знаменитой некогда профессии - Родину защищать. Переучиваться позже на что-то другое было поздно, да и верил, наверно, в глубине души, что ненадолго весь этот бардак, приключившийся в результате не совсем продуманных реформ.

Может, потому, что верил, не сразу и понял, чего от него хочет, казалось бы, знакомый на сто рядов сослуживец - начальник инженерно-аэродромной службы авиационно-технической базы (пос. Угловое) майор Александр АРТЮХОВ. Вроде бы обычным мартовским вечером завели обычный разговор за жизнь, и откуда что всплыло, но вот уже Сашок, доверительно придвинувшись вместе со стулом, почти шепчет на ухо товарищу:

- Триста баксов, понимаешь? И это только за один пункт боевого устава авиационного подразделения! Работы на двадцать минут, и почти никакого риска. Секрет что ли большой? Да у вас его каждый второй назубок наверняка знает и думать не думает, что это тайна какая-то. А тут люди деньги предлагают хорошие, чтобы ты этими общеизвестными знаниями с ними поделился...

- Погоди, - никак не мог взять Вадим в толк, что от него требуется. -Какие люди? Какие деньги?

- Хорошие люди. Надежные люди. Я с ними уже полтора года работаю, и никакого кидалова пока не было. Слушай, ты как с Луны свалился! Чего ты на меня так смотришь? Шпиона что ли увидел? Не туда смотришь. Выйди за КПП, и тебе каждый второй про все наши секреты с горкой расскажет. Нет у нас больше секретов, Вадик, нету. Все, что было, давно уже наши начальнички московские продали. Пользуйся моментом и помогай себе да родным, пока еще хоть что-то спрашивают. Ты думаешь я один такой? Ну иди вон с Игорьком ЛУКИНЫМ поговори - капитан наш... Знаешь? Ну вот. Люди крутятся, как могут. Это ты, наверно, один такой остался...

- Мне надо подумать, - глухо произнес Вадим.

Через несколько дней в приемной УФСБ по Приморскому краю раздался ранний телефонный звонок.

- Говорит капитан 11-й армии ВВС и ПВО Вадим Николаев. У меня информация государственной важности. Могу я встретиться с кем-либо из начальства?..

Так начиналась операция под кодовым названием "Ваня". Все имена, фамилии и звания ее участников не вымышлены. В отношении задержанных в ходе этой операции уже вынесены судебные приговоры, и мы не имеем ни малейшего желания нести ответственность за честь и достоинство тех, кто сделал своим бизнесом и профессией государственную измену. Как следует из материалов уголовного дела, они знали, на что шли.

"Бабки" - на "сушки"

- Ну что, - исподлобья взглянул Лукин на майора.

- Согласился, конечно. "Бабки" решают все вопросы, - бодро отрапортовал Артюхов.

- Про меня говорил?

- Ну, как договаривались, уж извини.

- А он что?

- Не знаю, больше разговора за это не было. Одну главу из учебника он уже отпечатал. Сказал, что остальное в следующий раз, когда за эту заплатим. Боится. Говорит, под статьей ходим, можно и в тюрьму загреметь. Мол, пять баксов за один лист при таких рисках маловато будет.

- Торгуется сука, быстро освоился, - удивился Лукин. - Ты ему особо не потакай. Обещай, крути, мути нагоняй. Скажи, что большие бабки за более серьезные вещи платятся. Пусть техническое описание "Су-27" попробует достать. И помни, что чем больше ему, тем меньше нам.

- А сколько нам?

- Не знаю пока. Встречусь через недельку с заказчиком, скажу. Они в начале апреля насос-регулятор с "сушки" в Китай переправят. Заодно и ксерокопию этой главы, что Николаев отпечатал. Там и поторгуемся.

Торговаться Лукин умел. Благо, и заказчиков знал как облупленных. На российской территории, правда, - Саша БЕЛОШАПКИН да Витя ПОПОВ. Тертые калачи. Обоим за сорок. Долгое время считал их заядлыми "коммерсами" и был весьма удивлен, когда они несколько лет назад предложили ему первую сделку. Сомневался недолго. Деньги обещали неплохие, а все ходы-выходы в родной части он знал лучше, чем дорогу домой. Какие-либо высокие понятия типа долг, честь, отчизна лично ему были чужды. Каждый сам за себя. Государство, как он считал, кинуло его, он - государство. Все по-честному.

По таким критериям "офицерской чести" в последние два года капитан Лукин значительно улучшил свое материальное состояние и искренне считал "вторую работу" главной. Риск, конечно, был, но и система казалась уже отлаженной безукоризненно. Ничего лишнего, никого лишнего. Все строго регламентированно. В соответствии с этим регламентом вечером 7 апреля он и "засветил" двух своих подельников, которые, как выяснилось позже, являлись ключевыми звеньями в контрабандной цепочке военно-промышленными секретами России. Все сделал правильно и, как обычно, подъехал в условленное место, покружив некоторое время вокруг, проверяя вероятность слежки, пересел в машину Белошапкина и Попова, где уж точно не могло быть никакой прослушки, и только тогда облегченно улыбнулся с чувством выполненного долга.

- Все нормально? - Хмуро поинтересовался Попов.

- Да, все путем, - бодро отозвался Лукин.

- Не все, - шевельнулся сбоку Белошапкин. - Что же ты подводишь нас, Игорек? Мы рискуем своей шкурой, везем через границу твой гребаный насос, а он не фурычит...

- Как это? - Опешил Лукин, мгновенно просчитывая убытки от, казалось бы, уже состоявшейся сделки.

- Да вот так это. Не фурычит, и все. Я тебе говорил уже... они готовы заплатить любые бабки, но за рабочий вариант. Фуфло им на хрен не нужно.

- И с книгой прокол вышел, - добавил Попов. - Они требуют все целиком, а не отдельные главы. Все, понимаешь? Включая титульные листы и оглавление. Может, вынесете ее из части часа на четыре? Мы сами все сделаем...

- Нет, - немного подумав, сказал Лукин. - Это невозможно. Она в секретке находится. Если хватятся, все погорим. Сами сделаем. Есть там у меня один человек.

- Ну, сами так сами. Теперь о главном. Заказ по десяти головкам никто не отменял. Первые две они уже получили, но требуют еще три до 10 апреля. Подготовь головки и ксерокопию книги к этому сроку. Мы будем сопровождать товар и пробудем в Китае дня четыре. А ты пока займись все-таки двигателем на "Су-27". Мы нашли нерабочий для замены. Так что твоя задача подменить заводские таблички. Надеюсь, двигатель-то хоть рабочий, чтобы не получилось, как с насосом.

- Обижаете, - отозвался Лукин. - Это второй движок по новизне в части. Если их и эта тема не устроит, то они просто водят нас за нос. И я не намерен...

- Ладно, не кипятись, верим. Ты пойми, что тут совсем другие условия. Насос мы по своей инициативе доставили, а такие штуки отправляются на завод, где их сначала оценивают, а потом реализуют. Цена зависит от спроса. Двигатель они сами заказали. Здесь оплата идет из правительственных средств, причем сразу. Так что в наших интересах привезти качественный товар. Тогда в следующий заказ можно диктовать свои условия повыгодней.

- Ладно, понял. Сделаем все в лучшем виде.

- Ну вот и ладушки. Помни только о сроках. И не говори с нами по телефону напрямую о таких вещах. Ракеты называй рыбой, номера тоннами. Понятно? Встретимся перед нашим отъездом.

Рыба для китайского клиента

"Рыбы" всплыли только в конце месяца. У Лукина возникли неожиданные проблемы с поставщиками, и к 10 апреля выполнить заказ он не успел. Тянул с выполнением заказа и Николаев, говорил, что боится, требовал увеличить "гонорар" за книгу, спрашивал гарантии оплаты. Пришлось разговаривать с ним лично. Лукин, конечно, понимал, что рискует в непосредственном общении с Николаевым, но у него не было выхода. Надо было раз и навсегда расставить все точки над i. Вроде бы получилось. Судя по поведению Николаева, он просто нуждался в новом для него социуме. Хотел убедиться, что не один вляпался в это дерьмо.

- Дальше работаешь только через Артюхова, - предупредил его Лукин при расставании. - Про меня забудь.

Непредвиденная задержка по выполнению заказа на ракеты, как оказалось, пошла на пользу "российской" стороне. 27 апреля Белошапкин трижды связывался с абонентами в Китае, которые представлялись Аней и Валей. "Валя" на ломаном русском пояснила, что "Саше" уже не нужны 73 тонны рыбы. Только 77 и ни килограмма меньше.

- 77 так 77, - играя желваками, согласился Белошапкин. - Скажи Саше, что приеду перед праздниками. Пусть все приготовит.

До праздников оставалось всего чуть-чуть. Подготовка новой операции требовала гораздо больше времени. Нужен был другой товар, чтобы не мотаться за кордон вхолостую. Он позвонил Лукину.

- Есть интересная тема. Просто супер, - с готовностью сообщил Лукин. - Я сейчас в карауле, подъезжайте в 18 часов, там все и обсудим.

На встречу поехали, как водится, вместе с Поповым. У них друг от друга секретов не было. Лукин выглядел радостно возбужденным и, не мудрствуя лукаво, провел компаньонов прямо в караульное помещение.

- Две головки уже есть, - обрадовал он товарищей. - Но продавец требует полсуммы вперед. - Я думаю, $ 750 не такие уж и большие деньги - можно отдать. Одну головку вывезу сразу после праздников, вторую - чуть позже.

- Это все? - Недовольно спросил Попов. - На праздниках мы должны были быть уже в Китае. С товаром.

- Нет не все, - загадочно ухмыльнулся Лукин. - Есть три диска с программным обеспечением "Су-27". Это вам не какой-то там учебник. Новейшие разработки. В учебники это занести еще не успели. Круто?

(Продолжение следует).