Проблемный зверь

Несмотря на то что амурский тигр является символом и гордостью Владивостока и всего Приморья, этот грозный зверь считается едва ли не самым опасным хищником на планете. Иногда встреча с ним в тайге может быть смертельной для человека. И тому есть немало примеров. Бывает, что жителям таежных деревень он доставляет не мало хлопот - убивает домашний скот, уносит со двора сторожевых собак... Для того чтобы оградить население от такого "хулиганства", а самого тигра избавить от расправы со стороны человека, в нашем крае уже шестой год работает отряд "Конфликтный тигр". А руководит этим подразделением опытный таежник Борис ЛИТВИНОВ.

- Борис Иванович, сколько человек работает в вашей команде?

- Всего трое. Но мы тесно сотрудничаем со специалистами российско-американского проекта "Амурский тигр". Все отловы животных мы производим с ними. Кстати, сейчас отловы прекратились в связи с запретом на кетамин. Просто стало нечем обездвиживать зверя. А ведь лечение больного животного без этого не возможно.

- А часто приходится обездвиживать тигров?

- Все отловы, которые мы делаем, не обходятся без обездвиживания, поскольку для начала нужно зверя осмотреть. Если он безнадежно болен, решается вопрос об усыплении. А если тигр здоров, то ему надеваем радиоошейник для дальнейшего наблюдения за ним и выпускаем в тайгу.

- Борис Иванович, допустим, из какой-нибудь таежной деревеньки поступил сигнал: тигр задрал лошадь или, скажем, напал на человека. Ваши действия?

- Информация о конфликтной ситуации обычно поступает или в наш офис в поселке Терней, где проживают все сотрудники отряда, или в Специнспекцию "Тигр", к которой относится наше подразделение. После этого мы немедленно выезжаем на место происшествия. Тут же запрашивается разрешение в Москве (в Министерстве природных ресурсов) на отлов хищника. Первая задача по приезду на место - сбор информации: как и что было, опрос очевидцев, осмотр места происшествия, осмотр останков домашних животных (если таковые имеются), обследование окрестностей... Проводим инструктаж местных жителей о мерах безопасности при встрече с тигром.

- Кстати, как должны себя вести люди рядом с этим хищником?

- Должны соблюдаться максимальные меры предосторожности. Ни в коем случае в одиночку нельзя ходить в лес, например, за шишками. Желательно, вообще, не выходить за пределы села, пока не будут обеспечены с нашей стороны меры безопасности. Обычно мы организуем патрулирование местности, если рядом находится агрессивный зверь. Но, все конфликтные ситуации - разные, также как разные тигры живут в Уссурийской тайге: один - агрессивный, другой - спокойный по характеру. То есть у них все как у людей... Но основной показатель - это физическое состояние животного. Если зверь истощен или ранен, то он в любом случае будет агрессивен.

Когда мы только начинали работать, то первый год производили экстренный отстрел тигров, а потом отказались от этого метода. Теперь только - отпугивание или отлов. Но отстрел, к сожалению, исключать нельзя: бывает, что зверь сам нападает... Так было, например, летом этого года в Светлогорье Пожарского района. При опросе местных жителей выяснилось, что раненый тигр находится в черте поселка. Когда мы обследовали окрестности, зверь сам пошел на нас в атаку. Если бы его не застрелили, то он бы наверняка кого-нибудь покалечил или, не дай бог, убил. Это была раненая тигрица, и в любом случае ее пришлось бы, как мы говорим, изымать из дикой среды.

- Создается впечатление, что отряд "Конфликтный тигр" только и делает, что отстреливает краснокнижных хищников... А бывало, что вы спасали животных?

- За время существования отряда только трех тигров пришлось застрелить. В то же время 25 тигров мы спасли от смерти. Например, когда в конце 1998 года в Тернейском районе браконьеры убили тигрицу, у нее осталось трое тигрят. Мы до марта следующего года подкармливали этих малышей - прямо в тайгу приносили им мясо. Они выросли и стали самостоятельными.

Еще один случай произошел года три назад в селе Покровка Красноармейского района. Тогда пришлось спасать двоих тигрят. Причем один был ранен. Их отправили в Московский зоопарк. Дали имена - Женя и Толя. Сейчас один из них так и живет в Москве, а второй - в одном из зоопарков Европы.

В ноябре прошлого года мы пытались спасти больную тигрицу, которую отловили в Бикинском районе Хабаровского края. Мы ее доставили в наш реабилитационный центр, который находится в Тернейском районе. Пытались выходить, но, к сожалению, через пару месяцев она умерла. Случай был безнадежный - как показали анализы, которые, кстати, сделали в США, у тигрицы была собачья чума.

В марте этого года мы вытащили из браконьерской петли здоровенного тигра. В ней он просидел двое суток. Хорошо, что была оттепель, и зверь не обморозился. Мы его подержали неделю в центре реабилитации, а потом, надев радиоошейник, выпустили в тайгу.

- Борис Иванович, работая с такими грозным хищником, как амурский тигр, бывает вам страшно за свою жизнь?

- Конечно, чувство страха есть. Но оно входит в привычку... При этом никогда нельзя расслабляться - никто не знает, что у хищника на уме.

- Кто-нибудь из сотрудников вашего отряда попадал в лапы к тигру?

- Не без этого. Было это несколько лет назад недалеко от села Нагорного Пожарского района. Тогда в нашем отряде работал Анатолий ХОБОТНЕВ. Во время тропления конфликтного зверя на него из-за валежины выскочил тигр. Набросился и прокусил руку. Началась гангрена. Анатолий очень долго лечился. Но все обошлось...

- Борис Иванович, какая из множества конфликтных ситуаций вас запомнилась больше всего? Та, о которой вы будете рассказывать своим внукам...

- Наверное, наш самый первый тигр... Это было в феврале 1999 года на ключе Базовом, в Дальнегорском районе. Тигр пришел на лесозаготовки и нанес тяжкие телесные повреждения одному из рабочих. Он несколько недель терроризировал лесорубов. Мы его долго караулили. К сожалению, его пришлось застрелить, а тигр был молодой и здоровый: его мать убили браконьеры, и он остался один. Скорее всего, кто-то из лесорубов у него утянул давленину (мясо животного, которого тигр задавил накануне). В общем, обида какая-то была...

- Говорят, тигры обидчивы и мстительны, как все кошки...

- По-разному бывает, но я бы не сказал, что тигр такой уж мстительный и жестокий. К тому же почти во всех конфликтах, которые мы расследовали, был виноват человек.

- В этом году у вашего отряда было много работы?

- Обычно в год регистрируется 25-30 конфликтов тигра и человека. Этот год для нас пиковый - за 11 месяцев нами было зарегистрировано 57 опасных ситуаций. Особенно осенью. В это время идет сбор кедровых орехов. Год нынче урожайный на дикоросы, поэтому тайга просто гудит от шишкарей. Разумеется создается мощный фактор беспокойства для всех животных и тигров в том числе.

- Как вы сами считаете, может быть, тигров стало слишком много в тайге, поэтому возникают конфликтные ситуации?

- В феврале 2005 года будет проводиться учет амурского тигра. Мы с нетерпением этого ждем, чтобы узнать, какова же сейчас численность этого зверя. Также будет проводиться и учет кормовой базы тигра, а это в основном копытные животные. К сожалению, мои личные наблюдения не внушают оптимизма - в Приморье и на юге Хабаровского края браконьерская охота на копытных ведется чуть ли не круглый год. Соответственно это отражается и на тиграх, которые, не найдя корма в тайге, выходят к людям... Так и возникают конфликтные ситуации. Основной же фактор, который влияет не только на тигра, но и на его кормовую базу, - интенсивная хозяйственная деятельность человека. В первую очередь это лесозаготовки. Поэтому в тайге прокладывается масса дорог. Тут и его может настигнуть браконьерская пуля...