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Гибель судна расследует прокуратура

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Находкинский транспортный прокурор возбудил уголовное дело в целях установления обстоятельств кораблекрушения СРТМ "Кафор". В произошедшем усматривают признаки состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель людей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, следствие установило, что рыболовное судно "Кафор" 1970 года постройки, приписанное к порту Невельск (Сахалин), принадлежащее сахалинской компании "Коринвест" (г. Корсаков) под российским флагом шло из порта Ваканай (Япония) в порт Пусан (Корея).

Разыгравшийся в море шторм вынудил капитана изменить курс и приблизиться к берегу в районе Находки. Примерно в 11 часов 30 минут 31 января корпус судна неожиданно дал трещину длиной около четырех метров, в трюм стала поступать вода, и через 15 минут судно затонуло.

Капитан успел дать сигнал бедствия и команду экипажу - надеть спасательные жилеты. Поисково-спасательная операция проводится под руководством Владивостокского спасательно-координационного центра.

В район бедствия вылетели самолет и два вертолета, вышло пограничное судно "Вельбот" и находящиеся поблизости суда "Лазурит", "Свободный" и "Базумский". Из находившихся на борту 20 членов экипажа 13 человек спасены, двое погибли и пятеро числятся без вести пропавшими.

Сейчас проводятся допросы капитана и членов экипажа, устанавливаются обстоятельства гибели судна, выясняются действия капитана по соблюдению правил судовождения в условиях шторма.

Ход расследования взяла под контроль прокуратура Приморского края.

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