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Дела Гамова и Цветкова не закрыты
В гостях у "ЗР" в Хабаровске" - начальник Главного управления МВД РФ по ДВФО, генерал-полковник милиции Анатолий ЗОЛОТАРЕВ. Мы попросили его рассказать о криминальной ситуации в округе и прокомментировать некоторые итоги работы дальневосточной милиции в 2004 году.
- На что сейчас главным образом ориентирована деятельность дальневосточной организованной преступности? Какие шаги предпринимались в отношении ОПГ и их лидеров в 2004 году?
- Анализ показывает, что основные направления криминальных интересов организованной преступности в округе - это лес, биоресурсы, драгоценные металлы, ТЭК, автомобильный бизнес, а также преступления общеуголовной направленности.
За последние два года милиции округа во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами удалось добиться ослабления позиций дальневосточных криминальных группировок. Только в 2004 году раскрыто 1874 преступления, совершенных ОПГ (что на 13, 6% больше, чем в прошлом году). Среди них шестнадцать - по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а также 25 случаев бандитизма и 526 преступлений экономической направленности.
Одним из наиболее показательных примеров можно считать арест в Амурской области и предъявление обвинения в организации преступного сообщества интернациональной группе из 17 человек. Имеются доказательства их участия, по крайней мере, в 38 преступлениях. Это разбои и вымогательства, совершенные в отношении предпринимателей и перегонщиков машин. В ходе обысков у преступников изъято 8 единиц огнестрельного оружия, в т. ч. пистолет-пулемет кустарного производства с приспособлением для бесшумной стрельбы.
Кроме того, в Хабаровске сотрудниками оперативно-розыскного бюро нашего Главного управления МВД РФ по ДВФО пресечена деятельность банды, на счету которой пять разбойных нападений на магазины и офисы краевого центра. У преступников изъяты маски, камуфляжи омоновцев, граната РГО, пара пистолетов "Байкал". В настоящее время их проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.
- Какие направления работы определены как стратегически важные на данный момент? Какова ситуация в объявленной приоритетной борьбе с коррупцией?
- Приоритетами являются декриминализация экономики, особенно бюджетообразующих отраслей (лесная, рыбная, золото- и алмазодобывающая, ТЭК и др.), борьба с ОПГ, наркобизнесом, терроризмом. В 2004 году в округе выявлено 18297 преступлений экономической направленности (на 6,6% больше прошлогоднего), 4641 факт сбыта наркотиков (больше на 16,6%). На 58,3% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. И все же главная задача милиции - помочь каждому конкретному человеку. Предпринят ряд конкретных мер по обеспечению конституционных свобод и прав граждан. В результате, в отличие от среднероссийских показателей, в округе отмечается не рост, а снижение преступности на 1,1%. Значительно улучшилась раскрываемость практически всех видов преступлений, и самое главное - особо тяжких.
В борьбе с коррупцией обращаем особое внимание на выявление и документирование контактов лидеров ОГ и ПС с должностными лицами органов власти и управления, а также на расходование бюджетных средств, выделяемых на различные программы. В 2004 году в округе выявлено 1585 преступлений против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления (на 23,4% больше прошлогоднего). В том числе 327 фактов взяточничества, а также 200 преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 61 из них - факты коммерческого подкупа.
Наиболее значительные примеры. Приморским краевым судом приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием в ИТК строгого режима бывший руководитель Владивостокской межрегиональной инспекции страхового надзора Министерства финансов РФ. При проведении оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками УБОП УВД края при покушении на получение взятки в размере $ 20 тыс., которую вымогал у страховой компании ООО "Пирамида". А в Хабаровском краевом суде сейчас рассматривается уголовное дело в отношении чиновников территориальных подразделений МПР России, вымогавших миллион долларов у старательской артели "Амур".
- Как идут расследования по делам, вызвавшим наибольший общественный резонанс и находящимся на особом контроле ГУ МВД по ДВФО? Например, по убийству магаданского губернатора Валентина ЦВЕТКОВА и убийству в мае 2002 года заместителя начальника Тихоокеанского регионального управления ФПС РФ, генерала Виталия ГАМОВА?
- Двое подозреваемых в убийстве губернатора Цветкова были установлены и задержаны с помощью МВД Армении, еще одного взяли в декабре во Владивостоке, и ему тоже уже предъявлено обвинение. Известны и причинно-следственные связи этого резонансного преступления. Но пока это - тайна следствия.
Продолжаются мероприятия по сбору доказательств в отношении задержанных лиц, причастных к совершению убийства генерала Гамова и розыску остальных подозреваемых. Они скрываются за рубежом, поэтому эта работа строится в тесном взаимодействии с НЦБ Интерпола России и правоохранительными органами дальнего и ближнего зарубежья. Еще одно резонансное дело было направлено в суд в Хабаровске - по факту хищения средств граждан на сумму 13 340 343 руб. хабаровской организацией "Благотворительное общество содействия развитию края" (БОСРК). Действия восьми обвиняемых квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ организация преступного сообщества и мошенничество.
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