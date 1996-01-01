В Хабаровске чуть не рвануло

В Хабаровске пресечена попытка совершения преступления с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности, которое могло привести к многочисленным жертвам.

Как сообщили "ЗР" в группе общественных связей УФСБ по Хабаровскому краю, хабаровчанин 1983 г.р., вынашивавший это преступное намерение, арестован. При обыске по месту его жительства изъяты револьвер системы "наган" с патронами, наркотические вещества, фальшивое удостоверение сотрудника милиции.