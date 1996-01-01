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Паспорт на прокат
Студент одного из хабаровских вузов Юрий Климов (до суда будем называть его так) был крайне удивлен, когда получил повестку с приглашением явиться к следователю. Вроде бы ровным счетом ничем не провинился... Еще более парень удивился, когда узнал, что в отношении него возбуждается уголовное дело по обвинению в лжепредпринимательстве.
А суть дела в том, что некоторое время тому назад к нему подошел сокурсник и сказал, что неким предпринимателям нужен чужой паспорт для регистрации индивидуального предприятия. Это ничем не грозит, делать ничего не надо будет. А за все - про все заплатят пять тысяч рублей. Климов посомневался-посомневался, да и согласился.
Вскоре его повезли к нотариусу, где студент подписал доверенность, из которой следует, что "дядя Ваня Ветров" имеет право осуществлять коммерческую деятельность от его имени на "принадлежащем ему" индивидуальном предприятии (ИП). После чего получил свой паспорт и приятно греющие душу пять тысяч рублей.
И вот - свидание со следователем, который зачитал Юрию выдержку из Уголовного кодекса РФ: "Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организации или государству...".
Студент недоумевал: дескать, ничего подобного он не замышлял. Вся полученная выгода - купленные на "гонорар" дорогие ботинки, которые подозреваемый и продемонстрировал следователю.
Надо полагать, Климов действительно ничего криминального делать не планировал. Но паспорт свой дал, возможность действовать от своего имени - тоже. А дельцы, воспользовавшиеся простотой или недоумием, либо любовью к "халяве" этаких вот "паспортодавателей" используют открывшиеся возможности на полную катушку. Они регистрируют ИП, становятся на учет в налоговом органе, открывают счет в банке. И начинают интенсивную торгово-закупочную деятельность. При этом, понятное дело, отчетные документы не составляются, налоговые отчисления не делаются.
Минует квартал, другой. Налоговый инспектор начинает волноваться: почему не сдается балансовая отчетность? Лжепредприниматели понимают: надо "делать ноги". И ИП попросту бросается с "голыми" счетами в банке. Далее находится новый любитель "халявы", предоставляющий за плату свой паспорт.
Игра для мошенников, право же, стоит свеч. Затрат всего-то - некоторая сумма владельцу паспорта да плюс незначительные расходы на регистрацию ИП и сопутствующие действия. Зато доходы, не облагаемые никакими налогами и сборами, разворотливые люди могут получить многомиллионные.
Кто же охотно помогает любителям обирать родное государство, а значит, в конечном счете и самих себя? В основном это студенты. А также - пенсионеры. То есть весьма малоимущие слои населения и люди, складывающие свои скромные средства в мешки под глазами, - так называемые бичи.
Одну из хабаровчанок, давшую паспорт мошенникам, следователю длительное время не удавалось допросить по причине того, что она постоянно пребывала в состоянии "тяжелого алкогольного недоумения". В конце концов следователь приехал к ней домой в восемь часов утра. И с облегчением увидел, что она еще не успела опохмелиться и хотя не без труда, может вести беседу в режиме "вопрос-ответ".
Беседовать в квартире, однако, было невозможно: невероятная грязь, вонь. И вповалку спят невменяемые люди неопределенного возраста. Поэтому пришлось разговаривать с подозреваемой во дворе, оформляя документы на капоте машины.
В одном из ИП в бумагах главного бухгалтера были обнаружены документы еще на пяток фирм "Рога и Копыта". Главбух выполняла в интересах мошеннических работодателей необходимые финансовые действия. Она никогда в глаза не видела формальных "владельцев" предприятия. В ответ на вопросы пожала плечами: деньги мне платят, а остальное - не мое дело.
Лжепредприниматели "продаются" мошенникам за суммы от одной до десяти тысяч рублей. И к тому моменту, когда приходится общаться со следователями, они уже, как правило, забывают о мимолетном эпизоде своей биографии - на полученные за "прокат" паспорта деньги давно куплена какая-то вещь или же они были пущены на питейно-закусочные нужды. Именно с ними проблем у следствия обычно не возникает. Они не отрицают того, что извлекли кое-какую выгоду из "проката" своего паспорта, но беды в этом не видят, твердят, что во всех остальных прегрешениях мошенников они "не при делах".
Впрочем, иногда бывает и по-другому. Порой когда сотрудники правоохранительных органов "берут за жабры" тех деятелей, которые воспользовались данными чужих паспортов, то, случается, через некоторое время владелец паспорта вдруг начинает говорить, что он сам реально занимался коммерческими делами и руководил всем и вся в своей фирме. Правда, когда ему начинают задавать вопросы о деталях его "коммерческой деятельности", то он начинает путаться и "мычать" что-то невразумительное.
Совершенно очевидно, что люди, сдающие в "аренду" свои паспорта, не видят в этом шаге ничего предосудительного. Однако статья 173 Уголовного кодекса РФ предусматривает за лжепредпринимательство максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Нетрудно предположить, что реально небо в клеточку вряд ли увидит кто-то из впервые преступивших закон. Но и условный срок лишения свободы или штраф в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда не представляют собой ничего хорошего. А самое главное - в биографии человека появляется судимость... И о последствиях этого пятна в жизни следует задуматься. Особенно людям молодым.
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