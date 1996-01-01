Банкротства - под контроль

На заседании межведомственной комиссии ДВФО по безопасности в сфере экономики, которое прошло в Хабаровске, принято ключевое решение.

Оно звучит так: "До 1 апреля заключить соглашения о взаимодействии в делах о банкротстве, в пределах установленных законом полномочий, между управлениями Федеральной налоговой службы России по субъектам ДВФО и регистрационной службой. Предусмотреть взаимное информирование об исполнении арбитражными управляющими полномочий, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), мерах, принятых к нарушителям законодательства, об установлении арбитражным управляющим признаков преднамеренного и фиктивного банкротства в отношении лиц, допустивших несостоятельность должника".

По мнению участников заседания, банкротство предприятий - это процесс, требующий усиления контроля, так как действующие схемы позволяют выводить из-под налогообложения значительные финансовые и материальные средства, в целом создают угрозу экономической безопасности региона.

В решении межведомственной комиссии - еще целый ряд пунктов, направленных на выправление в целом не совсем благополучной ситуации в округе с выплатой налогов. Необходимо также упростить систему налогообложения. Требуется повысить уровень профессионализма сотрудников, для чего необходимо создать центр повышения квалификации. И, наконец, сформировать единое информационное поле, где налоговая служба работала бы в тесном сотрудничестве с экономическими службами и финансовыми управлениями.

По данным на 1 октября 2004 года, налоговыми органами округа допущен рост недоимки по налоговым платежам на 10,2%. Эта ситуация отмечена в восьми из девяти управлений по субъектам федерации округа. Наиболее значительный рост произошел в Хабаровском и Приморском краях, ЕАО. Годовое задание по мобилизации в федеральный бюджет налогов и сборов не выполнено управлениями ФНС РФ по Амурской и Магаданской областям (на 9,2% и 79,5% соответственно).

В то же время в целом по округу задания по сбору налогов и неналоговых доходов за 2002-2004 годы выполнены. Особенно удались налоговым органам проверки нетрадиционных экспортеров, которые подали заявления о возмещении налога на суммы от 5 до 20 млн руб. Общая сумма таких отказов превысила 230 млн руб.