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Задержан подозреваемый в расстреле автоинспекторов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Задержан подозреваемый в расстреле наряда Госавтоинспекции в поселке Лучегорск Приморского края.
Как сообщил начальник штаба отдела внутренних дел Пожарского района, майор милиции Василий БАБКИН, подозреваемый - 50-летний местный житель. По словам Бабкина, милиционеры допросили сожительницу подозреваемого, которая и сообщила о том, где скрывается разыскиваемый мужчина. "В настоящее время ведется розыск еще одного подозреваемого", - сказал Бабкин.
28 января в районе поселка Лучегорск неизвестные расстреляли наряд Госавтоинспекции. В результате погиб лейтенант милиции Евгений МИКУЛЕНКО, тяжело ранен сержант Олег КАРАВАНОВ.
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