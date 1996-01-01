Задержан подозреваемый в расстреле автоинспекторов

Задержан подозреваемый в расстреле наряда Госавтоинспекции в поселке Лучегорск Приморского края.

Как сообщил начальник штаба отдела внутренних дел Пожарского района, майор милиции Василий БАБКИН, подозреваемый - 50-летний местный житель. По словам Бабкина, милиционеры допросили сожительницу подозреваемого, которая и сообщила о том, где скрывается разыскиваемый мужчина. "В настоящее время ведется розыск еще одного подозреваемого", - сказал Бабкин.

28 января в районе поселка Лучегорск неизвестные расстреляли наряд Госавтоинспекции. В результате погиб лейтенант милиции Евгений МИКУЛЕНКО, тяжело ранен сержант Олег КАРАВАНОВ.