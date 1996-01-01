Стихия в сказаниях орочей

Подвергалось ли Приморье когда-нибудь ударам гигантских волн цунами? Вообще, грозит ли краю эта стихия? Мы задаем друг другу эти вопросы, поскольку живем у моря и трагедия, разыгравшаяся в Юго-Восточной Азии, не оставила нас равнодушными.

За комментариями мы обратились к известному дальневосточному ученому, доктору географических наук, профессору Алексею КОРОТКОВУ. В Тихоокеанском институте географии ДВО РАН он занимается палеогеографией - наукой об истории природных процессов, происходящих на Земле. Вот что он рассказал о цунами в Приморье:

- В легендах коренных народов есть одно упоминание о сильнейшем землетрясении и высокой морской волне в устьях рек Коппи и Тумнина. Этот факт изложен в устных сказаниях орочей, живущих на материковом побережье Татарского пролива.

Еще до начала приборных исследований из рассказов очевидцев можно вспомнить один случай. В 1940 году на Сахалине наблюдалось цунами. Тогда к северо-западу от Хоккайдо под дном Японского моря, на глубине 30 метров, произошло землетрясение силой толчка не более 3 баллов. Однако через 40 минут первая волна высотой 1,5-2 метра докатилась до берегов поселка Тетюхе (Рудная Пристань). Высота второй волны была более 3,5 метра. Она в щепки разбила склады, стоящие на деревянных сваях вдоль берега, приподняла их и смыла в море.

До Советской Гавани и бухты Адими докатилось цунами от землетрясения 4 июля 1971 года, происшедшего на острове Монерон. Примечательно, что высота цунами в очаге составляла 41 см, а у берегов Приморья, по свидетельствам местных жителей, уже около 2 метров.

15 июля 1993 года в северо-восточной части Японского моря произошло землетрясение интенсивностью около 8 баллов по шкале Рихтера. Примерно через час цунами докатилось до побережья Приморья. Наибольшая высота волны была зарегистрирована в ряде поселков - Рудная Пристань, Каменка, Валентин. От больших разрушений Приморье спасло то, что цунами встретило на своем пути мыс Поворотный. Ударившись о него, волна в ослабленном состоянии покатилась вдоль южного берега Приморья.

По своей разрушительности даже небольшое цунами, какое было в мае 1982 и июле 1993 годов в Приморье, превзошло самые катастрофические шторма. На всем приморском побережье от реки Туманной на юге до бухты Терней на севере цунами высотой от 1,5 до 4 метров, ударившись о берег, смыло легкие породы. Обнажились скальные породы грунта, а весь песок унесло волной вверх по течению рек. К северу от бухты Валентин с поверхности пляжа был смыт мощный пласт песка высотой до полуметра. Под волнами прибоя обнажились скалы, а песок был перенесен на 150 метров вверх по долине реки. Цунами 1993 года в устье реки Рудной также начисто смыла пляж и сместило громадные емкости для хранения горюче-смазочных материалов.

Во Владивостоке в 1982 году отхлынувшая перед приходом цунами вода сорвала насосы с водозабора на ТЭЦ-2 в бухте Тихой. Чудом, как утверждают энергетики, не произошло мощного взрыва на станции от перегрева котлов. Обрушившееся потом цунами высотой 1,5 метра нанесло значительный ущерб оборудованию ТЭЦ-2.