Смертельный градусник

Почти каждому хоть в раз в жизни приходилось разбивать градусник. Почти каждому приходилось ломать голову над тем, что делать с рассыпавшимися шариками ртути. Однако догадывается мало кто о том, какую реальную опасность таит в себе этот ядовитый металл. Только за этот год во Владивостоке было зафиксировано более 50 случаев разлива ртути. У скольких людей после этого возникли проблемы со здоровьем, не знает никто. На памяти последний инцидент, когда в мясе китайского производства были обнаружены злополучные шарики...

Заработать на отраве

Первый вопрос, который возникает, когда слышишь все эти истории про разливы ртути, - где люди ее берут и зачем они хранят ее у себя дома? Причины, по догадкам экспертов, скрываются не столько в старой истине, что от всего в хозяйстве польза, сколько в слухах, которые гуляли по стране в начале 90-х годов. Везде говорили и писали, что на ртути можно озолотиться и за нее, мол, на "черном" рынке предлагают безумные деньги. Речь велась прежде всего о так называемой красной ртути. Между тем, как нам объяснили специалисты, так именуется обычный оксид ртути, который раньше присутствовал в каждой школьной лаборатории для опытов. И какой бы то ни было ценности она не представляла никогда.

Однако народ, переживавший время тотального дефицита и безденежья, взяв на вооружение байку о моментальном богатстве, начал хватать ртуть там, где только можно, и нести ее в свои квартиры. Благо особого труда найти металл не доставляло. Самый простой вариант - обычный градусник, в котором содержится 2,5 грамма "шариков". Врачи и другие работники медицинских учреждений также несли домой ртутные тонометры, коих в больницах в то время было предостаточно. С промышленных предприятий работники тащили технические термометры, ртутные манометры и ртуть прямо в банках.

Скольким счастливчикам удалось заработать на ядовитом металле, история умалчивает. Между тем слухи о баснословной стоимости ртути ходят до сих пор. По разным сведениям, цена, за которую якобы можно продать этот металл, колеблется от 50 до 4000 долларов за килограмм! Собственно, такой разброс цен сам по себе уже заставляет задуматься над правдоподобностью информации. Когда один мой знакомый пытался подзаработать таким образом не эксперимента ради, а жене на шубу, у него ничего не вышло. Вместо предполагаемой хотя бы 1 тыс. долларов за килограмм, максимум, что ему предложили на "черном" русско-китайском рынке (по слухам, ртуть пользуется спросом именно у китайцев), - 45 руб.

- Если бы ртуть действительно стоила тысячи долларов, мы, да и все, кто занимается демеркуризацией, уже озолотились бы, - признался начальник службы радиационной безопасности ООО "Примтехнополис" Виталий АЛДАНОВ. - Но она просто никому не нужна. Недаром сейчас везде переходят на безртутное производство, даже термометры делают электронные, без использования ртути.

Информированные источники в УВД и МЧС также не подтвердили информацию о стоимости ртути, отметив, что на ней сейчас можно заработать не деньги, а только головную боль.

Коварный металл

Так какой же вред человеческому организму от такого безобидного, на первый взгляд, вещества? С этим вопросом корреспондент "ЗР" обратилась к заведующей краевым центром профессиональной патологии на базе госпиталя ветеранов войн Ольге МАЕВСКОЙ.

- Этот жидкий металл поступает в организм ингаляционным путем, в виде испарений, - рассказала Ольга Юрьевна. - Ртуть относится к ядам, повреждающим нервную систему. Проявляются эти повреждения различными способами, в зависимости от принятой дозы. Как правило, это головная боль, прежде всего слабость, нарушения сна.

При таких симптомах, как объяснила Маевская, очень сложно установить, что расстройства возникли именно в результате ртутной интоксикации. Ведь явных характерных жалоб для отравления этим металлом нет. Нарушения сна и головная боль - симптомы, сопутствующие самым различным заболеваниям. Поэтому важно, чтобы человек самостоятельно не забыл сказать врачу о том, что мог надышаться ртути. При этом желательно назвать еще и конкретное время и дату, когда подобное, скорее всего, случилось, чтобы можно было провести экспертизу состояния здоровья до (по медицинским картам) и после. Только в этом случае у "нюхнувшего" ртути человека есть шанс избавиться от интоксикации и постепенно вывести из своего организма тяжелый металл. Кстати, чтобы напичкать организм отравой, достаточно одного разбитого градусника.

- Если вовремя начать лечиться, вовремя сдать анализы, все нарушения исчезнут без разрушительных последствий для организма, - подчеркнула Ольга Маевская. - Необратимые изменения произойдут, если не обращаться к специалистам и при большой дозе ртутных паров. Ртуть - коварный металл, она тихо, медленно, но верно делает свое дело. И особенно опасна для беременных женщин, поскольку ребенок может родиться с патологией нервной системы. Поэтому шутить с ртутью, а также хранить ее дома небезопасно.

Сутки на уборку

Но что делать, если все-таки случилось ужасное - вы разбили у себя в квартире градусник? Во-первых, необходимо вывести всех из квартиры как можно быстрее, закрыть входную дверь, чтобы предотвратить распространение паров. Во-вторых, откройте окна во всей квартире, чтобы снизить температуру в помещении хотя бы до +15 градусов. Однако делать это нужно осторожно, избегая сквозняков. Затем закройте место, где разлетелась ртуть мокрыми газетами. Соберите все вещи (одежда, белье, ковры и т.д.), на которые могли попасть капли ртути в полиэтиленовые пакеты и вынесите на балкон или в гараж. Заклейте дверь в помещение липкой лентой.

На этом экстренные меры закончены. Но продолжайте проветривать квартиру еще хотя бы 30-40 минут. После всех проделанных мероприятий можно слегка прикрыть окна и ввести людей в помещение.

Когда источник ртути изолирован, спешить не нужно. В градусниках используется чистая ртуть, которая обладает высокой испаряемостью, поэтому не стоит сразу бросаться собирать капли ртути. Если есть возможность, лучше отложить эту не очень приятную процедуру часов на 10, а то и на сутки. За это время ртуть слегка "загрязнится" и испаряемость ее существенно снизится. После этого лучше позвонить в ГО и ЧС или СЭС, которые пришлют к вам специалистов. Поскольку велик риск нарваться на халтурщиков, обязательно проверьте наличие у спецов лицензии.

В Приморском крае лицензированных предприятий, по данным Ростехнадзора, всего два. Это ООО "Примтехнополис", расположенный во Владивостоке, и Российский экологический центр демеркуризации, базирующийся в Хабаровске и имеющий филиал во Владивостоке. Однако сбором ртути в обход всех законов занимаются не всегда специалисты этих предприятий.

Демеркуризация - довольно дорогостоящий процесс. Один комплект необходимых реактивов для очистки 25 кв. метров площади стоит около 200 долларов. Утешает, что населению услуги специалистов обходятся не так дорого. За уборку ртути из разбитого градусника, в среднем, берут 1000 рублей.

Своими силами

В случае если денег нет, лучше уж провести демеркуризацию своими силами и с помощью подручных средств. Наденьте одежду из синтетических материалов - она меньше загрязняется парами ртути. А затем приготовьте стеклянную банку с плотной крышкой, толстую иглу или вязальную спицу, медицинский шприц, вату, кусочки пластыря, лист плотной бумаги, ветошь, резиновые перчатки, настольную лампу и химикаты, содержащие хлор ("Хлоринол", "Белизна", "Асс"). Из аптечки может пригодиться раствор йода или марганцовка.

Затем можно приступать к самой главной и сложной части демеркуризации - сбору капель ртути. Даже не думайте использовать для этого пылесос - концентрация паров в этом случае резко возрастает, и вам не избежать отравления. Начать сбор ртути следует с самых больших капель. Для этого используют лист плотной бумаги, предварительно согнутый с одной стороны, а для закатывания капель на лист пригодится спица или игла. Затем капли переносят в банку. Для сбора самых мелких капель можно использовать кусочки пластыря. Некоторые капли из щелей удается достать спицей, с намотанным ватным тампоном, предварительно смоченный марганцовкой или дезсредством, или медицинским шприцем. Если есть подозрения, что ртуть попала за плинтус или под половицы паркета, их следует обязательно снять.

Иногда сбор ртути может занять несколько часов, поэтому каждые 10-15 минут, нужно делать перерывы и выходить на свежий воздух. После того как шарики собраны, обработайте пол раствором марганцовки, а затем с помощью моющего средства. Далее вам предстоят ежедневные влажные уборки помещения и частые проветривания. Однако, как утверждают специалисты, полностью очистить квартиру от ртутного загрязнения таким образом удается в течение 2-3 недель.

Собранную ртуть ни в коем случае не выбрасывайте в унитаз или мусоропровод - это приведет к новым, очень трудно удаляемым загрязнениям. Банку следует сдать в руки представителей ГО и ЧС, которые обязаны принять ее.

И ешьте больше мармелада, свеклы, яблок. Эти продукты имеют в своем составе пектин и выводят тяжелые металлы, пары которых могли попасть в ваш организм.