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У таможенников - Всемирный праздник
Вчера, 26 января, таможенники всего цивилизованного мира отмечали свой профессиональный праздник - Международный день таможенника. Этот праздник отмечается с 1983 года в память о первой сессии Совета таможенного сотрудничества, которая прошла в Брюсселе в 1953 году.
Впоследствии Совет таможенного сотрудничества был переименован во Всемирную таможенную организацию (ВТО - не путать с торговой тезкой). Сегодня ВТО объединяет 162 государства, Россия состоит в ней с 1992 года. А в последнее время играет одну из ведущих ролей: в июне прошлого года Россию избрали вице-президентом ВТО и координатором ее деятельности в европейском регионе, в который входят 49 государств.
Членство в столь почетной международной организации стало одной из причин принятия в 2004 году нового Таможенного кодекса, который устранил принципиальные отличия между таможенными законодательствами стран, членов ВТО. В качестве приоритетных задач кодексом определены: содействие бизнесу, создание благоприятных условий для развития внешней торговли, упрощение таможенных процедур и ускорение прохождения грузов через границу.
Ожидается, что, работая по новому кодексу, российские таможенники смогут снизить расходы и увеличить качество своей работы, которое измеряется в объеме таможенных платежей, перечисляемых в бюджет РФ. Эти платежи обеспечивают почти 40% доходной части бюджета и составляют без малого 8% ВВП.
Введение нового закона и начало работы в качественно новых условиях прошло без сбоев, без потери ритма деятельности таможенных органов, по крайней мере в ДВТУ. И хотя дальневосточные таможенники в ушедшем году не выполнили поставленный перед ними план, их работа была признана удовлетворительной, о чем на пресс-конференции по поводу назначения нового начальника ДВТУ сообщила заместитель руководителя ФТС Татьяна ГОЛЕНДЕЕВА.
Говоря языком цифр, за 2004 год ДВТУ перечислила в федеральный бюджет 47,24 млрд рублей, что составило 90,68% от планового задания. По сравнению с 2003 годом размер таможенных платежей вырос на 134,76%, размер собираемых экспортных пошлин - на 61,22%, размер импортных платежей увеличился на 69,9%. Внешнеторговый оборот ДВТУ составил 9181,34 млн долларов, объем экспорта и импорта увеличился на 12,4%. В значительный степени рост импорта связан с оформлением автомобилей физическими лицами, который по стоимости увеличился более чем в 5 раз.
Таможенный кодекс в значительной степени изменил требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим деятельность в околотаможенной сфере, а также общий подход к процедуре таможенного оформления. Наиболее значительным изменениям подвергся институт таможенных брокеров, о чем писал "ЗР" на своих страницах. Применительно к ним значительно ужесточились требования по финансовой обеспеченности и страхованию. В связи с этим 60% брокерских организаций, функционировавших в зоне деятельности ДВТУ до 2004 года, перестали существовать.
Кроме ужесточения в околотаможенной сфере, в новом Таможенном кодексе заложены основы и принципы таможенного контроля с использованием системы управления рисками (СУР). От тотального контроля за всем, что перемещается через границу, таможенники переходят к выборочному контролю, сосредотачивая свои силы на предотвращении правонарушений, а не на досмотрах. Уже разработаны общероссийские, региональные и местные профили рисков, на территории ДВТУ запущена и успешно эксплуатируется система мониторинга и анализа, позволяющая в режиме реального времени контролировать работу инспекторов, осуществляющих оформление товаров.
В 2004 году проведена большая работа по развитию различных систем и видов связи и созданию информационно-вычислительных сетей в таможенных органах ДВ региона. Во всех таможнях региона внедрена перспективная комплексная автоматизированная система таможенного оформления КАСТО "Аист-М", обладающая широкими функциональными возможностями. Завершен переход на высокоскоростные цифровые каналы связи между управлением и всеми таможнями региона, произведена модернизация оборудования. На эти проекты затрачено около 3 млн долл., полученных в рамках кредита ЕБРР для ФТС.
ДВТУ имеет хорошие показатели не только в части пополнения бюджета: службой собственной безопасности в прошедшем году было возбуждено 151 уголовное дело в отношении нарушения таможенного законодательства. Положительных результатов в это нелегком деле достигли Хабаровская, Сахалинская, Владивостокская и Уссурийская таможни. В результате выявления и пресечения правонарушений, таможенными органами предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу России товаров и транспортных средств общей стоимостью более 38 млн долларов США.
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