Шеренгового осудили

Суд Ленинского района Владивостока согласился с мнением государственного обвинения и приговором от 20 января 2005 года признал бывшего чиновника городской администрации Василия ШЕРЕНГОВОГО виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, следствием установлено, что Василий Шеренговой, работая в должности заместителя мэра Владивостока, в 1999 году путем использования служебного положения и подложных документов получил в собственность за счет средств городского бюджета четырехкомнатную квартиру площадью 130 кв. м (стоимостью 1,6 млн руб.) в доме № 53 по улице Некрасовской.

При этом Василий Шеренговой не имел права на льготное предоставление жилого помещения, так как проживал с семьей из трех человек в 4-комнатной квартире. С целью незаконного получения указанной квартиры в собственность зам. мэра изготовил подложные договоры и другие документы, подделал в них подпись и. о. главы администрации города Юрия КОПЫЛОВА и заверил их печатью, к которой имел доступ по службе.

Ленинский суд Владивостока дважды оправдывал Василия Шеренгового - 14 апреля 2003 года уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого, 29 июля 2004 года он был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. Два раза прокуратура подавала протест.

При рассмотрении уголовного дела в третий раз Ленинский районный суд признал заместителя главы города виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на один год.