Наркополицейские закапывают "ямы"

Прошлый год приморские наркополицейские называют рекордным по количеству изъятых из незаконного оборота наркотиков. Урожай, собранный всеми правоохранительными органами, - 3,5 тонны отравы. При этом, как отметил начальник управления ФСКН по Приморскому краю Александр РОЛИК, подводя итоги за минувший год, полицейские не занимаются наркоманами и отдельными мелочами, а исключительно громкими преступлениями.

Надо полагать, именно в результате такого масштабного подхода ФСКН к работе наркобизнес понес потери на сумму свыше $ 1 млн. Ролик предположил, что эти деньги были бы потрачены преступниками не только на очередные партии наркотиков, а еще и на финансирование тяжких преступлений, например терроризма.

Сотрудники приморского наркоконтроля в течение года выявили 995 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. А почти 80% из них являются тяжкими и особо тяжкими. Удалось также ликвидировать более 300 действовавших длительное время точек сбыта (так называемых "ям"). Раскрыли 18 преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, 47 - совершенных организованной группой и 74 - совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Определенные успехи сделаны в отношении качества предварительного следствия. Поэтому, считают наркополицейские, 98% всех оконченных управлением уголовных дел в прошлом году направлено с обвинительным заключением в суд. В результате 322 уголовных дела уже окончены и 213 преступников получили каждый свой срок.

Тем не менее, как подчеркнул руководитель департамента оперативно-разыскной деятельности ФСКН России Алексей ЧУВАЕВ, даже такая вроде бы впечатляющая статистика еще не повод для гордости. "Это только первые шаги, - сказал он. - Пока реально понижения спроса на наркотики не происходит". Но в то же время наркологи края впервые за последние 10 лет прогнозируют не рост, а стабилизацию наркозаболеваемости в Приморье. В наркоконтроле уверены, что в этом достижении есть и их доля.