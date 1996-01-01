Преступники выдавали себя за судей

Накануне нового года Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда рассмотрела кассационные жалобы троих мошенников, сумевших выудить из банка "Феникс" города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края более миллиона рублей. Осужденные обжаловали приговор: наказание, избранное судом, показалось им чрезмерно строгим. Однако коллегия оставила приговор в силе.

Первое дело троица провернула в начале ноября 2003 года. Грамотно заполненные 23-летней Инной СЕРЕЖИНОЙ, работавшей в банке экономистом, и Мариной ДУДИНОЙ, проработавшей в банке 6 лет и уволившейся перед аферой, поддельные документы, изготовленные гражданским мужем Марии Игорем ИГНАШКИНЫМ, ни у кого не вызвали сомнений. В итоге кассир, поддавшись на уговоры Инны, отсчитала ей 115 тыс. руб. В середине ноября 2003 Инна сфабриковала новую кредитную историю. Улов мошенников составил 200 тыс. В конце ноября они получили третью сумму - в 185 тыс. руб. А в декабре 2003 года по четырем рожденным мошенническим трио делам они получили 580 тыс. руб.

Пятое липовое дело о получении кредита застряло на столе начальника Управления по работе с физическими лицами банка "Феникс" Виктора Котина: ввиду предновогодней рабочей запарки он попросту не успел принять решение о предоставлении кредита! Троица не расстроилась: в их карманах уже прочно осели 1 млн 90 тыс. руб.

Первым заметил подлог начальник отдела безопасности и защиты информации "Феникса" Виктор КОТИН, в функции которого входит обеспечивать руководство банка информацией о клиентах. В начале января 2004 года, проверяя списки лиц, получивших кредиты в конце 2003 года, он с удивлением обнаружил, что среди заемщиков числятся председатель Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре и его заместитель, а также судьи других районных судов. По роду своей деятельности начальник службы безопасности знал настоящие фамилии этих людей, стало быть, данные о заемщиках, имеющиеся в кредитных делах, не соответствуют действительности! Руководство банка было немедленно проинформировано о сложившейся ситуации.

Параллельно с этим Виктор Котин обнаружил, что по ряду дел не происходит погашения кредитов. Дирекция банка обратилась в ОБЭП УВД г. Комсомольска-на-Амуре.

Все остальное было делом техники профессионалов из УБЭП. Было возбуждено уголовное дело, и все нити привели к трио Сережина - Дудина - Игнашкин. Под грузом неопровержимых улик они признались в содеянном. Суд признал их виновными.