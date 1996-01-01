Генпрокурор против "оборотней"

В 2001-2004 гг. количество преступлений, совершенных сотрудниками милиции, увеличилось в несколько раз. Об этом сообщил, выступая с докладом на коллегии Генпрокуратуры, генеральный прокурор РФ Владимир УСТИНОВ.

Он отметил, что выявление фактов правонарушений среди сотрудников милиции - заслуга, в первую очередь, главы МВД и Службы собственной безопасности. "Реальное же положение дел очень хорошо знают и чувствуют на себе простые граждане. Это они видят, как "стражи порядка" шастают по ларькам, набивая карманы рублями и бутылками", - отметил генпрокурор. Он считает, что меры руководства МВД и региональных подразделений для наведения порядка должны быть более действенными и даже "более суровыми". "В противном случае есть риск подорвать доверие населения к власти", - подчеркнул В. Устинов.

Среди преступлений, совершенных сотрудниками МВД, целый спектр уголовных деяний: убийства, вымогательство, похищения людей, изнасилования, превышение полномочий, взяточничество и торговля наркотиками. Причем в МВД тщательно скрывают эту печальную статистику.