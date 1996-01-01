В лесу раздавался топор браконьера

Две группы лесных браконьеров задержаны в Дальнереченском районе.

Первая "бригада" лесорубов попалась на глаза участковых уполномоченных милиции неподалеку от Дальнереченска. Двое мужчин без всякого разрешения заготавливали древесину для своих надобностей.

Гораздо солиднее было поставлено дело у браконьеров, которые по-стахановски вкалывали на незаконных лесозаготовках на территории Междуреченского лесничества. Сотрудники ГАИ, задержавшие очередную парочку нарушителей закона, обнаружили на делянке трактор ДТ-75. Судьба злоумышленников будет зависеть от суммы ущерба, который они успели причинить государству. Скорее всего, браконьерам предстоит заплатить крупный штраф.