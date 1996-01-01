Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Матрос убил матроса
Военная прокуратура расследовала уголовное дело в отношении гвардии матроса ракетного крейсера "Варяг", который убил своего сослуживца. Он признан виновным и приговорен к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 7 лет.
На юридическом языке то, что совершил матрос Денис МЕЛЬНИЦКИЙ, выглядит так: "на почве возникших личных неприязненных отношений, из мести, он нанес матросу К. один удар клинком ножа в область правого предплечья и один удар в область груди слева. Вторым ударом были повреждены ткани сердечной сорочки и верхушки сердца, от массивного кровотечения К. скончался вечером следующего дня в военном госпитале".
Как возникли эти "неприязненные отношения" рассказал один из свидетелей произошедшего: "24 марта 2004 года около 23 часов я мыл посуду в буфете кают-компании, где также находились К. и Мельницкий... К. чем-то занимался, Мельницкий ничего не делал, ходил по буфету и мешался. К. сделал Мельницкому замечание, тот ответил ему нецензурно и пошел в раздаточный отсек. К. же, догнав Мельницкого, стал наносить ему удары кулаками по телу и лицу, сказав, что "он (Мельницкий) еще молодой так с ним разговаривать". Прекратив избиение Мельницкого К. вернулся в варочный отсек, а Мельницкий, умывшись, вышел в тамбур к зеркалу. Вернувшись, Мельницкий стал кричать на К., сказав, что расскажет офицерам об избиении и что К. будет оплачивать ему ремонт зуба, на что К. ответил, что ему все равно. Тогда Мельницкий взял нож..."
Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, матери погибшего. В ее пользу в счет возмещения морального вреда с Мельницкого взыскано 80000 руб.
Новости тематики
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
Новости раздела
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов