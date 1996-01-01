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Матрос убил матроса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Военная прокуратура расследовала уголовное дело в отношении гвардии матроса ракетного крейсера "Варяг", который убил своего сослуживца. Он признан виновным и приговорен к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 7 лет.

На юридическом языке то, что совершил матрос Денис МЕЛЬНИЦКИЙ, выглядит так: "на почве возникших личных неприязненных отношений, из мести, он нанес матросу К. один удар клинком ножа в область правого предплечья и один удар в область груди слева. Вторым ударом были повреждены ткани сердечной сорочки и верхушки сердца, от массивного кровотечения К. скончался вечером следующего дня в военном госпитале".

Как возникли эти "неприязненные отношения" рассказал один из свидетелей произошедшего: "24 марта 2004 года около 23 часов я мыл посуду в буфете кают-компании, где также находились К. и Мельницкий... К. чем-то занимался, Мельницкий ничего не делал, ходил по буфету и мешался. К. сделал Мельницкому замечание, тот ответил ему нецензурно и пошел в раздаточный отсек. К. же, догнав Мельницкого, стал наносить ему удары кулаками по телу и лицу, сказав, что "он (Мельницкий) еще молодой так с ним разговаривать". Прекратив избиение Мельницкого К. вернулся в варочный отсек, а Мельницкий, умывшись, вышел в тамбур к зеркалу. Вернувшись, Мельницкий стал кричать на К., сказав, что расскажет офицерам об избиении и что К. будет оплачивать ему ремонт зуба, на что К. ответил, что ему все равно. Тогда Мельницкий взял нож..."

Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, матери погибшего. В ее пользу в счет возмещения морального вреда с Мельницкого взыскано 80000 руб.

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