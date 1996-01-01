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Беседы и лекции - на борьбу с криминалом
Итоги работы милиции за прошедший год подвело управление внутренних дел Находки.
В работе совещания приняли участие начальник УВД города, полковник Александр ЕЛЕНСКИЙ, вице-мэр города по правовым вопросам и связям с правоохранительными органами Александр ШИБАЛОВ, руководители управлений и отделов находкинской администрации, представители краевого УВД и прокуратуры города.
Цифры, озвученные на совещании, свидетельствуют о том, что рост преступности в городе не превышает краевых показателей. По отчетам силовиков, основные усилия сотрудников милиции в 2004 году были направлены на борьбу с организованной преступностью и коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, оружия, обеспечением общественного порядка. Кроме того, отрабатывались программы противодействия терроризму. Отмечено, что общая криминальная обстановка в Находке далека от желаемой. За год было совершено 4144 преступления, что выше прошлогоднего на 3,7%. Причем самый большой рост - по линии милиции общественной безопасности - 12,4%.
Увеличилось количество совершенных умышленных убийств, разбоев, грабежей, краж, в том числе транспортных средств, оставалась сложной обстановка с незаконным оборотом оружия. Примерно треть преступлений приходилась на долю тяжких и особо тяжких преступлений, что составляет 31,6%. Остается серьезной ситуация с незаконным оборотом оружия. Так, с применением холодного и огнестрельного оружия в 2004 году было совершено 53 преступления, в том числе 13 убийств, 20 случаев тяжкого причинения вреда здоровью и 10 разбойных нападений.
Всего в Находке проведено 26 профилактических операций, самая длительная из которых - "Вихрь-антитеррор". Как считает руководство УВД города, в целом удалось удержать криминальную ситуацию под контролем, хотя общая раскрываемость преступлений снизилась на 7,7%, достигнув общекраевых показателей и составив по Находке порядка 54%.
Вице-мэр Находки Александр Шибалов сформулировал ряд задач перед находкинской милицией, в числе которых - профилактическая работа с населением, проведение сотрудниками правоохранительных органов встреч, бесед, лекций в школах, вузах, учебных заведениях, на предприятиях. Александр Шибалов обратил внимание сотрудников милиции на корректную, в рамках закона работу с предпринимателями, которым необходимо сегодня помогать вставать на ноги, а не душить поборами и многочисленными проверками.
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