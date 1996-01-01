Транзитный пункт наркотрафика

В Находке с рабочим визитом побывал начальник управления ФСНК РФ по Приморью Александр РОЛИК, который подытожил результаты работы Находкинского межрайонного отдела управления наркоконтроля по Приморскому краю за прошедший год. Несмотря на то что Находка по уровню наркозаболеваемости остается одним из самых неблагополучных не только в Приморском крае, но и в России, тем не менее имеется определенный позитивный сдвиг. В частности, наметилась довольно устойчивая динамика снижения первичной заболеваемости.

Была отмечена активизация работы правоохранительных органов, прежде всего межрайонного отдела, в сфере незаконного оборота наркотиков. Находкинский межрайонный отдел управления наркоконтроля сумел выявить более сотни преступлений, из них порядка 70% составляют тяжкие и особо тяжкие, связанные со сбытом. Изъято более 100 кг наркотиков, сильнодействующих, психотропных веществ. По изъятым из незаконного оборота наркотикам показатели Находкинского межрайонного отдела наркополиции в несколько раз превышают показатели управления внутренних дел. В активе работы подразделения - ряд крупных дел, связанных с ликвидацией организованных преступных группировок, наркопритонов, предупреждение утечки наркотиков из легального оборота, профилактические мероприятия.

Однако отмечено, что работа по выявлению и пресечению фактов контрабанды наркотиков, перекрытию и ликвидации каналов их поступления пока не может быть признана удовлетворительной. Регулярно поступает информация из Японии, где задерживаются наши моряки, вывозящие наркотики, а упреждающие сигналы отсутствуют. По мнению Александра Ролика, одной из основных задач становится активизация межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, включая и таможню.

Как отметил начальник управления ФСНК, в прошедшем году в Приморье был выявлен ряд фактов участия в преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, сотрудников правоохранительных органов. По Находке таких уголовных дел возбуждено не было, тем не менее оперативная информация имеется.

Осложняет положение и то, что в Находке нет комплексной программы, которая реально решала бы проблемы наркомании и наркопреступности. Если на уровне края такая программа разработана на ближайшее пятилетие в прошлом году, то в Находке она пока только обсуждается. Новое руководство города предполагает активизировать эту работу, в том числе и активно привлекая общественные организации и движения.

Одно из главных направлений работы отдела - подрыв экономических основ наркобизнеса, прежде всего изъятие наркотиков из незаконного оборота, выявление и пресечение фактов, связанных с легализацией денежных средств, нажитых преступным путем. По информации Александра Ролика, за прошлый год находкинским межрайонным отделом было изъято у наркоторговцев более ста тысяч рублей.

Приморье, с одной стороны, является транзитным пунктом, через край проходят наркотрафики в сторону стран АТР, в том числе и через известный канал сбыта китайского эфедрина, появление которого регулярно регистрируется в Находке. Кроме того, край традиционно является наркопроизводящим регионом: две трети территории засорено коноплей, как дикорастущей, так и культивируемой. Более того, в прошлом году было выявлено несколько плантаций по произрастанию опиумного мака, из которого изготавливаются опий и героин.