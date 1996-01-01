Выручай, "Макарыч!"

Под утверждением "оружие - не игрушка" готов подписаться каждый. В то же время, как показывает практика, большинство людей приобретает его исключительно ради забавы. Согласно статистике количество выданных лицензий на хранение и ношение гражданского оружия в Приморском крае ежегодно увеличивается почти на 5%.

Досье Федеральный закон "Об оружии" разграничил вооружения на гражданское, служебное и боевое. Ст. 3 гласит: "К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов".

Сам себе оборона

Оружейные магазины Приморья представляют весь спектр существующих ныне средств самообороны: от огнестрельного оружия с патронами травматического действия и газовых пистолетов и револьверов до электрошокеров и баллончиков с перцовой смесью. Среди оружия самообороны, подлежащего лицензированию, лидером продаж является огнестрельное травматическое оружие. Это 2-ствольная или 4-ствольная "Оса", ИЖ 79-9Т, именуемый в народе "Макарыч", "Вальтер" и "Викинг". Как отметила продавец-консультант магазина "Снайпер" Наталья ПОПОВА, подобное оружие начало пользоваться повышенным интересом среди покупателей с момента его появления на рынке. А всю первую партию "Макарычей" раскупили еще до того, как она дошла до Владивостока в начале 2003 года. Люди оставляли авансы еще за месяц до поступления их в продажу. Сегодня в крупных оружейных магазинах в день продается как минимум 5-6 единиц такого оружия.

Впрочем, как отмечают специалисты, наиболее эффективным оружием травматического действия является бесствольная "Оса". Она, может, не так эстетична и похожа на настоящий пистолет или револьвер, как те же "Макарыч", "Вальтер" или "Викинг", но сравните: 9-миллиметровый патрон ИЖ 79-9Т против 18 мм "Осы". Тем более зимой: нападающий в толстой дубленке может даже не почувствовать, что в него стреляли, если вы были вооружены "Макарычем" и стояли в 5 метрах. Еще один веский аргумент в пользу "Осы": она почти вдвое дешевле всего остального травматического огнестрельного оружия - 6500 против 12000 руб.

Досье По информации отдела по лицензионно-разрешительной работе УВД Приморского края, в Приморье зарегистрировано 25 оружейных магазинов. Из них 9 - во Владивостоке.

Еще одним видом оружия самообороны, подлежащего лицензированию, являются газовые пистолеты и револьверы. Они хоть и продаются во всех оружейных магазинах, но можно с уверенностью сказать, что с появлением травматического огнестрельного оружия мода на "газовики" прошла. Полно случаев, когда в условиях самообороны люди стреляли против ветра, в небольших закрытых помещениях и т.п.

Если уж выбирать из всех видов газового оружия, то лучше приобрести простой газовый баллончик, на который никакого разрешения не требуется. К слову, на этот вид самообороны спрос велик и устойчив в любое время года. Их продажи в специализированных магазинах Владивостока порой достигают нескольких десятков в день. Зачастую баллончики покупают родители для своих детей, возвращающихся домой из школы или, тренировок в темное время суток. Да и цена устроит каждого: от 120 до 170 руб. в зависимости от содержимого и объема.

Электрошокеры также продаются без специального разрешения. В зависимости от напряжения их цена колеблется от 1200 до 6000 руб. Но, как отмечают специалисты, они неэффективны зимой и весьма громоздки. Да и спрос на них по сравнению, к примеру, с 1995 годом значительно сократился. На сегодняшний день в оружейных магазинах расходится по 5-6 электрошокеров в месяц.

Дорогое удовольствие

Пневматическое оружие калибром до 4,5 мм разрешено к свободной продаже, ношению и относится к разряду спортивного. Для большего калибра требуется уже охотничий билет. В принципе, из пневматического оружия, скажем, калибра 6,35 мм, вполне можно охотиться на утку или фазана.

Охотник со стажем и оружейник по образованию Петр ЩЕРБАКОВ начинающему охотнику рекомендует отечественное ружье ИЖ-27 различных модификаций под 70-й патрон. Для охоты на птицу подойдет дробь от 0 до 7; пуля или картечь - по любому зверю. В оружейных магазинах ИЖ-27 в зависимости от модификаций можно найти от 10500 до 22500 руб. Из дешевого - ИЖ-43 по 6600 руб. Неплохо себя зарекомендовало также российское полуавтоматическое ружье МР-153 по цене 12900 руб. Из импортного - 2-стволки и полуавтоматы Beretta, Benelli, Fabarm, продающиеся в магазинах от 26000 до 58000 руб.

Для элитарной охоты в магазинах города также можно найти различные виды охотничьего оружия. К примеру, в "Снайпере" представлены образцы Antonio Zoli стоимостью от 100000 до 300000 руб. К слову, предела стоимости у оружия, также как и у ювелирных украшений, не существует. Некоторые экземпляры можно расценивать как произведения искусства, и стоимость их может исчисляться сотнями тысяч долларов.

Что касается нарезного оружия, то в зависимости от возможностей и пристрастий охотников такое ружье можно приобрести и за 45000, и за 300000 руб.

Досье На сегодняшний день в Приморском крае зарегистрировано более 100000 единиц оружия. Из них нарезного - более 1500; гладкоствольного - 44000; самообороны - 20500.

В ладах с законом

Для приобретения некоторых видов оружия самообороны и охотничьего оружия потребуется лицензия. Как выяснилось, сделать это законным путем не так сложно. Лицензию на хранение и ношение оружия может получить психически здоровый, несудимый за умышленные преступления гражданин с местной пропиской. Он должен прийти лично в лицензионно-разрешительный отдел милиции по месту жительства и принести с собой паспорт, его ксерокопию, две фотографии размером 4х6 см, квитанцию о заранее уплаченном комиссионном сборе, справку от участкового о наличии сейфа для хранения огнестрельного оружия и медицинское заключение установленного образца. Сумма сбора, надо отметить, по сравнению со стоимостью оружия, чисто символическая: комиссионный сбор за оружие самообороны составляет 30 руб., охотничье гладкоствольное - 110 руб., нарезное - 210 руб. На оформление лицензий закон предоставляет не больше месяца. На практике это длится около двух недель.

Более того, придется доказать, что вы знаете правила безопасного обращения с оружием и сдать зачет сотруднику лицензионно-разрешительной службы. Можно подготовиться самостоятельно или прибегнуть к помощи профессионалов. В этом может помочь Учебный центр УВД Приморского края или местное общество охотников-рыболовов.

Заметим, что в настоящий момент законом разрешено приобретать для самообороны огнестрельное гладкоствольное оружие. Оформлять охотничий билет для этого не требуется. Одно "но": разрешение на хранение этого оружия исключает его ношение. То есть ружье можно хранить дома на всякий случай, для возможной защиты жилища от злоумышленников и, в конце концов для самоуспокоения. А вот на улицу с ним выходить нельзя. Так что, если появилось желание на охоту в лес сходить, необходимо все же предварительно вступить в общество охотников и получить соответствующие документы.

Продается право

Существует, однако, еще один способ получить лицензию на хранение и ношение оружия. Этот путь гораздо проще - не нужно брать справку у участкового, проходить медкомиссию, ходить в общество охотников. Но и гораздо дороже: лицензия на оружие самообороны стоит от 3850 до 4500 руб., включая медкомиссию; на гладкоствольное - от 6000 до 7000 руб., включая охотничий билет. Нарезное оружие обойдется несколько дороже - от $ 500, правда, в этом случае вы должны иметь законный 5-летний стаж владения гладкоствольным.

Способ этот нелегальный, но лицензии - настоящие. Незаконность деятельности этих фирм заключается в том, что по закону человек всю процедуру получения лицензии должен пройти лично. Более того, эти деятели могут продать разрешение на хранение и ношение оружия и наркоману, и психически нездоровому, и потенциально опасному человеку. Впрочем, своей работы они не скрывают, напротив, активно рекламируются в некоторых газетах, предлагая на продажу "все виды лицензий". На мой вопрос по телефону, не возникнет ли у меня проблем с лицензионно-разрешительными службами милиции, если я куплю у них лицензию, в ответ усмехнулись и сказали: "Конечно, не будет! Они ведь там и делаются".

Эту ситуацию мы попросили прокомментировать начальника отделения по контролю за оборотом оружия отдела по лицензионно-разрешительной работе УВД Приморского края Любовь ТЕЙХРЕБ. "Эта деятельность однозначно незаконная, и ее надо пресекать. Всю информацию мы учтем. Но и граждане также должны понимать, что обращаться к сомнительным людям не стоит". Между тем заранее понятно, что пока существует такое пусть дорогое, но заманчивое предложение, будет и спрос.

Магазины, имеющие лицензию на торговлю оружием

(список предоставлен пресс-службой УВД Приморского края):

1. "Снайпер", ул. Светланская, 37.

2. "Снайпер-2", ул. Новоивановская, 4а.

3. "Охотник", Океанский пр-т, 90.

4. "Нова", ул. Кирова, 95.

5. "Охотспорттовары МОО военно-охотничьего общества ТОФ", ул. Светланская, 16.

6. "Охотспорттовары МОО военно-охотничьего общества ТОФ" № 2, ул. Адм. Юмашева, 2.

7. "Стрелок и К", ул. Шоссейная, 1.

8. "Тритэра", пр-т. 100-летия Владивостока, 57а.

9. "Рыболов-охотник", ул. Алеутская, 12а.