За судьями должен быть общественный контроль

За два года работы квалификационная коллегия рассмотрела около 400 жалоб, поступивших от граждан в отношении судей. При решении вопроса о продлении срока полномочий судьи кандидатура каждого из них проходит утверждение в квалификационной коллегии. Коллегия обязана изучить все жалобы и только затем выносить свой вердикт о сроке полномочий судей.

На заседании комитета по региональной политике и законности депутаты ознакомились с информацией о работе квалификационной коллегии и предложили заслушать информацию на заседании Законодательного собрания 26 января. Предполагается, что с отчетом выступят председатель коллегии Николай ТИТОВ и член коллегии от Законодательного собрания Сергей ДОЛОТОВ. Также на сессии будет рассмотрен вопрос об избрании еще трех представителей общественности. Напомним, что этот орган впервые был сформирован 2 года назад и теперь его состав должен быть обновлен.

По словам председателя комитета по региональной политике и законности Николая МОРОЗОВА, за судьями должен быть установлен общественный контроль. В роли такого контролера и выступает квалификационная коллегия судей. Она должна бороться с коррупцией в самой судебной системе. Любой человек может обратиться в квалификационную коллегию и пожаловаться на произвол судьи.