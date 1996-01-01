Засудят за ртутные шарики?

Завтрак, которым жена накормила мужа, мог стать для него последним. Если бы мужчина вовремя не заметил во вкусной свининке серебристые шарики, странным образом похожие на ртуть. Такая не самая приятная неожиданность случилась в минувшую субботу в одной из обычных владивостокских семей, которая теперь в полном составе проходит медицинское обследование.

В последний раз, когда в продуктах питания специалисты подтверждали наличие ртути, подобные чувства испытали 6 лет назад жители Находки...

Жена, ожидавшая мужа с ночной смены с горячим мясом по-капитански, отнюдь не вынашивала планов отравить супруга. Она и сама успела съесть пару кусочков. Китайская свинина, начиненная ядом, очутилась в печи хозяйки из магазина "Фрегат", расположенного в Первомайском районе Владивостока. А туда оно попало со склада частного предпринимателя ГРИЩЕНКО, который работает со многими торговыми точками города. Образцы, отобранные у оптовика на анализ работниками СЭН, показали превышение ртути в 3 раза.

Правда, приборы зафиксировали отклонение далеко не во всем мясе, что, по мнению главного врача Владивостокского центра санэпиднадзора Татьяны ВЕРШКОВОЙ, дает основание предположить, что заражение было локальным. Тем не менее 50 кг свинины изъяли у бизнесмена и 42 кг - из продажи в магазине. Это все, что осталось. Сколько отравленной свинины успели купить горожане, Вершкова утверждать не стала. Главврач пока не делает и поспешных выводов насчет того, как ртуть вообще могла оказаться в мясе.

Другие эксперты предположили, что ядовитая начинка появилась в свинине в результате неаккуратности при транспортировке или упаковке товара. А потом никто не проследил и не проверил.

Кстати говоря, блочной свинины, которая продавалась во "Фрегате" и к тому же оказалась отравленной, в розничной торговле просто быть не должно. Она была запрещена к продаже несколько лет назад и может использоваться для изготовления мясопродуктов лишь после тщательной переработки. Поэтому, как заверила Татьяна Вершкова, сейчас СЭН проводит проверки торговых точек города, а делом о нашпигованной отравой свинине занимаются всевозможные инстанции: милиция, администрация города и края, ФСБ, прокуратура. Предпринимателю, допустившему досадную оплошность и так и не предоставившему документы, свидетельствующие о безопасности его продукции, серебристые шарики, очевидно, будут мерещиться долго. И не только в свинине.