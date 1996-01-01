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Судьба генерала
Во вторник во Владивостоке прошел сбор подразделений и служб МЧС России по Приморскому краю. Вел совещание, собравшее в "Белом доме" больше тысячи спасателей из всех приморских городов и районов, генерал-майор Владимир БАШКИРОВ, несмотря на то что на должность начальника ГУ МЧС края уже назначен полковник Николай ТИМОШЕНКО.
Завершая доклад "Об основных итогах работы Управления по делам Гражданской обороны, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2004 году", генерал поблагодарил коллег за совместную работу и попрощался. Относительно своей судьбы Башкиров заявил буквально следующее: "В связи с организационно-штатными мероприятиями министром МЧС России мне была предложена вышестоящая должность в Москве. Я от этой должности отказался. В связи с чем я перевожусь в распоряжение министра МЧС и буду находиться в его распоряжении в течение 9 месяцев. Если мне не будет предложена другая работа, буду увольняться на пенсию. В Москву не пошел, потому что остаюсь жить и работать здесь. В таком составе мы с вами больше, по всей видимости, не встретимся".
Первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО, находившийся в зале, заметил, что в случае гибели двух судов "мы" не смогли оперативно помочь людям. К тому же Приморье не готово к пожаротушению. "Мы" не готовы технически решать эту задачу, а людей, которых выбрасывают с парашютами в лес, вице-губернатор назвал героями. Отдельно стоит вопрос мониторинга, посетовал Костенко.
Он заявил, что получает необъективную информацию из разных источников. Все вышесказанное им, Костенко не назвал критикой - оценка работы ГУ МЧС России по Приморскому краю, безусловно, позитивная.
И последнее... При вручении генерал-майору Башкирову наряду с другими отличившимися по итогам 2004 года спасателями именных часов от министра МЧС России Владимир Петрович вытянулся в струнку и отчеканил: "Служу Приморскому краю!"
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