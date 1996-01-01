Без права посадки

Действовал он на территории одной из воинских частей в Уссурийском районе. Правда, ни для чиновников, ни тем более для военных существование предприятия не было секретом, ибо они самым непосредственным образом причастны к его появлению там.

Более того, приветили со всем радушием и гостеприимством. Как иначе расценить тот факт, что объекты военного аэродрома сдали в аренду частной фирме 1 марта 1998 г., хотя сам договор был заключен только в июле? А потом на протяжении нескольких лет мирились с задержками арендной платы? По условиям сделки арендатор получал для использования под аэропорт сооружения служебно-технической застройки и искусственные аэродромные покрытия, расположенные в южной части аэродрома "Воздвиженка", а кроме того, участки перрона и рулевой дорожки плюс земельный участок общей площадью около 5 га. На 20 лет. Сторонами выступали: от арендодателя - Минимущество РФ в лице заместителя министра В. ПЫЛЬНЕВА, от балансодержателя - в/ч 42189 в лице командира части А. САЕНКО, от арендатора - ОАО "Уссурийский аэропорт" в лице гендиректора Л. ГРИГОРЬЕВА.

Спустя 6 лет выяснилось, что их подписи стоят под филькиной грамотой, ни к чему никого не обязывающей, поскольку договор не прошел регистрацию в органах юстиции. Запоздалое открытие подвигло Минимущества в феврале 2004 г. обратиться в Арбитражный суд Приморского края с иском к ОАО "Уссурийский аэропорт". От имени своего ведомства бдительный заместитель министра МИО РФ Н. ГУСЕВ просил служителей Фемиды взыскать с акционерного общества сумму необоснованого обогащения в размере "зажатой" арендной платы - 1 363 085 руб. 37 коп., а также проценты за пользование этими деньгами - еще 10 370 610 руб. 44 коп. И наконец, выселить нелегальный аэропорт из занимаемых помещений и площадей. Для руководства ОАО столь жесткий демарш федералов стал неприятным сюрпризом.

"О том, что данный договор не прошел регистрацию в ПКРЦ, мы узнали только из полученного искового заявления от 19.02.2004 г., - сообщила суду зам. гендиректора компании О.БАРХАТОВА. - Ранее никаких претензионных требований ни от балансодержателя, ни от арендодателя мы не получали". По мнению госпожи Бархатовой, регистрацией договора следовало заняться самому Минимущества РФ. Во-вторых, полагает она, требования истца взыскать с ОАО "Уссурийский аэропорт" сумму неосновательного обогащения являются "незаконными и необоснованными", так как компания полностью оплатила аренду "путем зачета взаимных задолженностей с воинской частью 42189". Хотя уже в следующих строках своего отзыва на исковое заявление руководитель признается, что с декабря 1999 г. по ноябрь 2003 г. акционерное общество "не получало ни одной счет-фактуры за аренду и другие услуги" и потому "в учете не может отразить никаких сумм". Короче, верьте на слово!

Арбитражному судье Виталию КУРИЛЕНКО понадобилась пара недель, чтобы изучить предмет спора и вынести мотивированное решение. Оно было не в пользу ответчика. Из решения АС ПК от 4 марта 2004 г: "Учитывая, что подписанный сторонами договор аренды не был зарегистрирован в установленном законом порядке, данный договор является незаключенным и не порождает юридических прав и обязанностей". Для Уссурийского аэропорта это означало одно - на территории Воздвиженки он чужой. Суд признал обоснованными требования истца о выселении компании и о денежной компенсации в пользу Минимущества. Правда, сумма ко взысканию была назначена раз в 10 меньше той, что надеялось получить министерство. Без миллионных "накруток".

Но праздновать победу было рано. Проигравшие сдаваться не собирались. Осенью в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа (ФАС ДВО) полетела кассационная жалоба. "Лишив Уссурийский аэропорт возможности аренды имущества на аэродроме в Воздвиженке, истец лишил нас полностью производственной базы, - констатировала от имени компании и.о. гендиректора О. Бархатова. - За истекший период аренды нам с трудом удалось наладить регулярные полеты, наше предприятие обрело возможность рассчитаться с долгами, в том числе и по отношению к бюджету. Состоявшимся решением суда перечеркнут не только труд всего нашего коллектива, но и возможность ведения дальнейшей уставной деятельности. Нам горько сознавать, что после стольких усилий предприятию придется объявить себя банкротом". По мнению руководства компании, ответственность за это лежит на Минимущества, которое "должно было обеспечить юридическую силу подписанного договора", но не сделало этого.

"Обращаться в суд с требованием о понуждении Минимущества к регистрации мы не стали, так как не хотели портить отношения с собственником, рассчитывая на дальнейшее сотрудничество и продление сроков заключенного договора аренды".

Увы, сотрудничества больше не получится. Потому что коллегия ФАС ДВО признала законным судебное решение по иску Минимущества РФ, оставив жалобу акционерного общества "Уссурийский аэропорт" без удовлетворения. Это значит - пора освобождать помещения. Таков закон.