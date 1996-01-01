Расстрел на Океанском

В результате расстрела автомобиля "Тойота Ленд Крузер" на Океанском проспекте во Владивостоке, погиб директор "Росбакалеи".

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края, в субботу ночью неизвестный открыл огонь по джипу, который подъехал к дому на Океанском проспекте. В автомобиле находились три человека. Убит А. ГАСАНОВ 1961 года рождения, ранен пассажир, в настоящее время он находится в реанимации. Водитель автомобиля не пострадал.