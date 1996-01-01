Цена любви

Представьте такую ситуацию: люди живут вместе 5 лет, потом дамочке надоедает ее кавалер, и она, пользуясь удачным стечением обстоятельств, пытается его посадить в тюрьму, обвинив в изнасиловании. Бред? Реальная ситуация.

Он

В масштабах небольшого приморского города Саша был значимой фигурой и отличной партией - спортсмен, бизнесмен, он был, как говорится, в авторитете и мог защитить себя и свою семью. Из родни у Саши два младших брата и мать. По словам матери, он для них - и отец, и брат. Фактически Саша, как пошел работать, содержал всю свою семью. С ранних лет он привык к роли защитника своих близких. Отчим пьянствовал и терроризировал семью. Тогда Саша записался в спортивную секцию, начал заниматься боксом и со временем очень многого добился, его даже в сборную России приглашали.

В один "прекрасный" день, когда пьяный отчим в очередной раз поднял руку на мать, пасынок поколотил его. Тогда же Саша попал в поле зрения правоохранительных органов.

В Дальнегорске у него было много друзей. Многие его знали. Семья Тани воспринимала Сашу как будущего зятя. Кстати, Саша вместе с Таниным отцом занимался небольшим бизнесом. В общем, отношения были очень теплые.

Потом влюбленные переехали во Владивосток. Здесь Саша снимал небольшой частный домик. А для Тани родители снимали квартиру. Тем не менее она периодически жила у любимого, а он души в ней не чаял: стирал ее вещи, готовил для нее и всячески за ней ухаживал.

Она

В приморской столице Таня поступила на юридический факультет одного из вузов. Появились новые друзья-подруги, новые мысли. Постепенно Саша перестал ее интересовать как будущий муж - он уже не соответствовал ее притязаниям: не образованный, не богатый и не особо перспективный. Она хотела движения вперед и на очередную практику пришла работать в прокуратуру. За несколько месяцев успела перезнакомиться со многими прокурорскими работниками и очень им понравилась. Одновременно она пыталась отделаться от Саши, избегала его, но все же держала на поводке. Деньги брала. Он чувствовал, что не все в порядке. Пытался вернуть ее к себе, искал встреч, звонил, интересовался, все ли хорошо. Он по-настоящему за нее переживал.

А в прокуратуре наша Таня жаловалась, что ее преследует тень прошлого. Сашу она выставляла как бандита, связанного с криминальными структурами, который ей жизни не дает. Позже будет понятно, зачем она так усердствовала.

Удар

В тот трагичный день она сама позвонила ему и назначила встречу прям под окнами прокуратуры. Состоялся разговор, она стала требовать, чтобы он от нее отстал. При этом она вела себя весьма вызывающе. Саша, не выдержав, саданул ей по личику и рассек губу. Она заплакала, он испугался, стал успокаивать и повез к врачу. Пока они метались по городу в поисках медицинской помощи, их видели несколько общих знакомых из Дальнегорска. По их словам, Таня спокойно следовала за молодым человеком. Пока он ловил машину с одной стороны дороги, она ждала на лавочке с другой стороны. Наконец, губу зашили и он, поймав попутку, привез ее к себе домой. Тогда молодые люди решили снять стресс и занялись любовью, после чего Саша побежал покупать ей лекарства.

За это время она поболтала с подругой, позвонив с домашнего телефона Саши. Подруга за ней заехала, и они помчались... куда бы вы думали? В милицию. Таня написала заявление о том, что Саша ее избил, и лишил свободы. На следующий день она вспомнила, что он ее вдобавок изнасиловал, и написала заявление еще и об этом. Разумеется, Сашу сразу же препроводили в СИЗО.

Единственная версия

По ее версии, они встретилась случайно возле прокуратуры. Он стал ее избивать. Причем зверски: полчаса бил руками и ногами по лицу, ребрам и животу, за трусы таскал, по земле валял. Странно, но если бы ее так избивал КМС по боксу, она была бы просто трупом. Причем это происходило в людном месте, но никто ничего не видел, никто не вызвал милицию. Экспертиза же нашла всего одно повреждение, рассеченную губу.

Затем еще полдня она ездила с ним по городу. Таня объяснила, что испугалась его и поэтому следовала за ним. После оказания медицинской помощи, они приехали домой. Тут Саша на нее навалился и зверски изнасиловал. Потом ушел, а она боялась убежать.

Замечательна быстрота реакции прокуратуры, так как делу моментально дали ход, а Сашу арестовали. Этим занимался руководитель Таниной практики, видимо хотел наглядно показать ей, как надо работать. Прокуратура проявила большую прыть, но дело расследовалось странно: никаких свидетелей не искали, осмотр места происшествия был похож на опись имущества. К тому же на время следствия Таня уехала отдыхать. То, что нужно было узнать, никто не выяснял - как запирались окна и входная дверь, могла ли Таня выйти из дома в отсутствие Саши.

На Сашу достали весь компромат, который только можно было. В то же время личность потерпевшей совершенно не исследовалась. Хотя Таня привлекалась еще в малолетстве, но и этот факт тоже скрыли. Рассматривалась одна версия - версия потерпевшей. Никто не задался вопросом, что побудило ее "накатать" заявление на человека, с которым она прожила 5 лет. Когда адвокаты Саши пытались обратить внимание на ряд неисследованных фактов, никто к ним не прислушался. Очную ставку не провели - не сочли нужным.

Расследование дела затянулось на 6 месяцев. Все это время Саша провел в изоляторе на Партизанском проспекте, 28.

Обман раскрыт

Все раскрылось в суде. На дотошные и длительные расспросы, чем именно угрожал обвиняемый потерпевшей и в чем выразилось незаконное лишение свободы, она ничего не могла пояснить. Просто повторяла одно и то же: он меня изнасиловал, я его боялась. От страха, якобы, она даже не могла позвать на помощь. Она не просила помощи у врача, который зашивал ей губу. Она не просила помощи у водителя, который их подвез до дома. С домашнего телефона Саши она звонила подругам, а не в милицию. Тоже боялась. Она свободно могла покинуть дом: дверь открывается изнутри. К тому же судмедэкспертиза никаких телесных повреждений, характерных для изнасилования, не выявила. А Саша и не отрицал половую связь.

Когда парня оправдали, а на это прокуратура никак не рассчитывала - ведь по стране из всех приговоров только 1% оправдательных - обвинение было в шоке. Но зато приятно осознавать, что судебная реформа стала приносить реальные плоды и судьи могут без оглядки выносить пусть не угодное кому-то, но зато справедливое решение.

Представьте себе, судья еще не вышла из помещения, а Таня уже висела у Саши на шее и причитала: "Я тебя так люблю! Я тебя так ждала!" Сейчас она разыскивает парня по всему городу, а он явно не торопиться идти на сближение. Вот такая история...

Ошибки следствия

По каждой категории уголовных дел есть своя методика расследования, которая регламентируется соответствующими приказами Генеральной прокуратуры помимо Уголовно-процессуального кодекса. Применительно к изнасилованию особое внимание следствие должно обратить на взаимоотношения потерпевшей с обвиняемым, на характеристику личности потерпевшего и ряд нюансов: есть ли подтверждения и свидетели активного сопротивления потерпевшей. Была ли возможность вызвать на помощь, не было ли у потерпевшей повода оговорить обвиняемого. Сам процесс изнасилования подлежит тщательному изучению до последней мелочи. Проводится очная ставка.

В данном случае ничего из перечисленного сделано не было. В деле только один допрос потерпевшей, и то переписанный с ее же заявления. Очень краткий, без подробностей. Ни врача, который губу зашивал, ни медсестру не допросили. Соседи Саши были понятыми при его аресте, но их даже не спросили, не слышали ли они чего-нибудь.

Ни одно ходатайство защиты не было удовлетворено. Его оправдали за то, чего он не совершал, а вот побои, ему даже не инкриминировали. Вероятно, этот факт был опущен как маловажный на фоне изнасилования. Саша же был готов ответить за побои, признал, что ударил ее по лицу, переживал, что сделал подруге больно.

Стоит задуматься: человек полгода просидел в тюрьме, здоровье подорвал. Ему кулаками пришлось защищать себя в камере, за что и держали почти все время в подвале изолятора. Мать и братья остались без кормильца и, понятно, без средств к существованию. Саша лишился работы. Его репутация подорвана.

Кстати, как только его забрали в СИЗО, в одной из местных газет вышла статья, где его назвали "влюбленным психопатом". Но какова же репутация прокурорских работников! Какова девушка, которая стремиться попасть в ряды прокуратуры! И какую же карьеру она может сделать с такими, с позволения сказать, принципами?