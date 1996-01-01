Лучегорский заложник

Сотрудники милиции и прокуратуры Пожарского района Приморья освободили 21-летнего жителя Лучегорска, которого накануне вечером двое граждан насильно закрыли и незаконно удерживали в подвале одного из боксов гаражно-строительного кооператива "Энтузиаст".

Двое местных жителей пытались добиться у заложника, кто похитил их персональный компьютер. За незаконные методы расследования, даже если их подозрения и подтвердятся, обоим грозит теперь от трех до пяти лет лишения свободы.