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Лучегорский заложник
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Сотрудники милиции и прокуратуры Пожарского района Приморья освободили 21-летнего жителя Лучегорска, которого накануне вечером двое граждан насильно закрыли и незаконно удерживали в подвале одного из боксов гаражно-строительного кооператива "Энтузиаст".
Двое местных жителей пытались добиться у заложника, кто похитил их персональный компьютер. За незаконные методы расследования, даже если их подозрения и подтвердятся, обоим грозит теперь от трех до пяти лет лишения свободы.
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