Забил соседей до смерти

В Находке задержан бывший уголовник, забивший до смерти своих соседей. Как сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Дальнему Востоку, утром 6 января в одной из квартир по улице Малиновского в Находке обнаружены трупы 50-летнего хозяина и его такой же немолодой знакомой. По заключению судебно-медицинского эксперта, они скончались от жестоких побоев. Мужчина и женщина могли выжить, если бы им своевременно была оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления следственно-оперативной группой задержан сосед потерпевших 1983 года рождения, кстати, уже имеющий судимость.

Мотивы и обстоятельства совершенной им расправы еще предстоит установить - сотрудничать со следствием он пока отказывается. Известно лишь, что накануне он сидел за одним столом с потерпевшими.