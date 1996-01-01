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Забил соседей до смерти
В Находке задержан бывший уголовник, забивший до смерти своих соседей. Как сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Дальнему Востоку, утром 6 января в одной из квартир по улице Малиновского в Находке обнаружены трупы 50-летнего хозяина и его такой же немолодой знакомой. По заключению судебно-медицинского эксперта, они скончались от жестоких побоев. Мужчина и женщина могли выжить, если бы им своевременно была оказана медицинская помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления следственно-оперативной группой задержан сосед потерпевших 1983 года рождения, кстати, уже имеющий судимость.
Мотивы и обстоятельства совершенной им расправы еще предстоит установить - сотрудничать со следствием он пока отказывается. Известно лишь, что накануне он сидел за одним столом с потерпевшими.
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