Конец пиротехнике

В Приморье завершилась комплексная оперативно-профилактическая операция "Пиротехника".

В канун новогодних и рождественских праздников сотрудники городских и районных подразделений милиции Приморья проверяли порядок соблюдения предпринимателями правил хранения и реализации пиротехнических изделий и наличие лицензий на товар. Несертифицированную пиротехнику или с истекшим сроком реализации сотрудники правоохранительных органов изымали из оборота. Нарушителей же - привлекали к ответственности.

Как сообщила пресс-служба УВД Приморского края, в ходе операции было выявлено 249 фактов нарушений порядка оборота пиротехнических изделий, в том числе 105 фактов нарушений установленных правил сертификации. По результатам проверок составлены 229 протоколов об административных правонарушениях. Из незаконного оборота было изъято свыше 50 тысяч единиц пиротехники.