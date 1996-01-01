Икорный бизнес

С начала декабря в Хабаровске сотрудниками оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу было изъято более 18 тонн незаконно добытой калуги и осетра, а во второй половине месяца в центре Хабаровска был обнаружен и подпольный цех по переработке красной и черной икры. Особое предпочтение, как выяснилось позже, отдавалось поставкам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и еще несколько крупных городов центра нашей необъятной родины. Но, похоже, стараниями окружных оперативников новогодний стол жителей столицы в этом году оказался без хабаровской черной икорки.

К слову сказать, стоимость дальневосточного черного зернистого деликатеса по прибытии в западные регионы страны возрастает в несколько раз, что с лихвой вознаграждает весь риск и покрывает все затраты подпольных "икорных королей" Дальнего Востока. В текущем году органами внутренних дел Дальневосточного федерального округа из незаконного оборота у правонарушителей изъято нелегальной продукции на сумму, значительно превышающую 4 млрд рублей! В том числе 80 тонн красной и черной икры, 200 тонн краба, 450 тонн рыбы только лососевых и осетровых пород. И это только по выявленным преступлениям!

Реально невозможно оценить, сколько браконьеров все-таки ушло от наказания: поймать за руку каждого не под силу даже самым бравым из служителей правоохранительных органов, тем более что совершаются данного рода преступления круглый год. Сезонность этого вида правонарушений - лишь видимость: осенью и весной дальневосточные слуги Фемиды ловят жадных до дорогостоящих деликатесов преступников в ходе ставшей уже перманентной операции "Путина", а зимой, когда браконьеры начинают транспортировать, перерабатывать и сбывать добытое, милиционеры "охотятся" на них уже на суше.

И небезуспешно. В течение 2004 года ими было обнаружено и ликвидировано 20 подпольных цехов по переработке незаконно добытых рыбы, икры и прочих водных деликатесов.

К величайшему сожалению, сегодняшняя российская законодательная база в части наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота морских биоресурсов довольно слаба. Относительная безнаказанность данного рода преступлений провоцирует их постоянный и, увы, пока неуклонный рост.

Если в 2002 году в ДВФО было выявлено 1382 преступления в указанной сфере, в 2003 г. - 1586, то за 11 месяцев 2004 года - уже 1733. Более тысячи уголовных дел направлено в суд, но этого явно недостаточно, ведь большинство подсудимых браконьеров и криминальных рыбно-икорных воротил отделываются лишь штрафами.

Только в 2000-2003 гг. российские суда нелегально доставили в Японию рыбной продукции на сумму свыше $ 3 млрд. Тем самым российскому бюджету ежегодно наносится ущерб в размере около $ 150 млн. Это установлено в ходе недавней проверки Счетной палатой эффективности функционирования Российско-японской комиссии по рыболовству. По данным управления информации Счетной палаты РФ, лишь за 9 месяцев текущего года японские рыбопромысловые организации на острове Хоккайдо приняли 43 тысячи тонн крабов, доставленных в страну контрабандным путем. А по данным Камчатской спецморинспекции, за 11 месяцев этого года российскими судами, полностью или частично не отразившими сдачу готовой продукции, было сделано 305 заходов в порты Южной Кореи.

Из 149,6 тысячи тонн готовой морепродукции, отгруженной в портах Южной Кореи российскими и прежде всего дальневосточными судами, в судовых документах было отражено 116,9 тысячи тонн. Простите, но где еще почти 33 тонны? В отличие от таких стран, как Япония и США, южнокорейские власти не требуют обязательной легализации ввозимой продукции. Поэтому суда, везущие свою продукцию в японские и американские порты, заходят предварительно в порты Южной Кореи, чтобы получить отметку местных таможенников о ее законном происхождении. Корейские таможенные власти отказываются предоставлять российской стороне коносаменты, отражающие фактическое количество отгружаемой российскими судами рыбопродукции, существенная часть которой добыта нелегально в исключительной экономической зоне России.

Схемы незаконной добычи и реализации браконьерского улова весьма разнообразны. К примеру, большинство рыболовецких судов оснащено специальными маячками, по которым в считанные минуты можно определить их местоположение в море. Забив до отказа трюмы крабом, судно отключает свой маячок и подходит вплотную к границе российских территориальных вод, где его уже поджидают и ласково встречают японцы. Краб тут же продается им по бросовой цене, перегружается в японский трюм, русская команда делит наличные и, вновь включив маячок, спешит вернуться к месту лова, чтобы успеть взять у моря те несколько тонн краба, что положены по государственной квоте. Как правило, "на сторону" отгружают улов, превышающий официальные квоты в десятки раз. И так "рыбачат" на сотнях судов.

Бороться с этим явлением можно только сообща. Ведь проигрываем не мы одни: в казну стран-потребителей российской контрабандной морепродукции не поступают налоги с ее реализации, а это даже не миллионы, а миллиарды долларов, иен, юаней и прочей звенящей и шуршащей наличности! Законопослушные японцы первые пошли навстречу российским и, в частности, дальневосточным спецслужбам: теперь документированная информация о каждом заходе любого русского судна в японский порт будут передаваться Японией нам. Одновременно будет проверяться как законность пребывания судна в порту, так и выгрузка биоресурсов на берегах Страны восходящего солнца. Эта мера поможет ощутимо усилить контроль за рейсами, совершаемыми практически всеми рыболовецкими судами под российским флагом. Очередное слово за обеими Корей и Китаем: пока что эти государства не включились в эксперимент, но и решительного "нет" не произнесли.

Не менее важная и нелегкая задача - вывод мелких и крупных частных предприятий, занимающихся добычей морских биоресурсов, из-под преступного влияния, лишение криминальных структур незаконного дохода. Многократное ужесточение контроля правоохранительных органов на всех направлениях деятельности рыбной отрасли и реальные назначения судами отнюдь не условных наказаний вполне конкретных лиц за крабовый, трепанговый, лососевый и прочий морской разбой в конце концов обязательно должны принести положительные плоды, иначе итогом такого грабительского промысла станет то, что наши внуки будут видеть краба и осетра только на картинках Красной книги.