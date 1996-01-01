Смерть на стройке

Сразу после Нового года в Хабаровске, в цехе кирпичного завода № 3, был обнаружен труп рабочего, 1978 года рождения.

Было выяснено, что во время проведения ремонтно-восстановительных работ его засыпало строительной смесью, предназначенной для производства шлакоблочных изделий. В настоящее время проводится проверка обстоятельств гибели этого человека.