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Смерть на стройке
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Сразу после Нового года в Хабаровске, в цехе кирпичного завода № 3, был обнаружен труп рабочего, 1978 года рождения.
Было выяснено, что во время проведения ремонтно-восстановительных работ его засыпало строительной смесью, предназначенной для производства шлакоблочных изделий. В настоящее время проводится проверка обстоятельств гибели этого человека.
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