Взрыв в Чегдомыне

В поселке Чегдомын в результате взрыва бытового газа погиб один человек. Как сообщили в отделе информации Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, предположительная причина взрыва - нарушение техники безопасности при работе с газосварочным аппаратом.

По информации соседей, погибший мужчина занимался ремонтом бытовой техники. В квартире хранились баллоны с кислородом, фреоном, аргоном, пропаном. После тушения пожара на месте происшествия обнаружен баллон емкостью 1,5 литра черного цвета, в котором имелся порыв размером около 10 сантиметров.