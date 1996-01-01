"Боинг" не взлетел

Чрезвычайное происшествие с американским грузовым самолетом "Боинг-747" произошло в первые дни нового года в хабаровском аэропорту. При наборе скорости по взлетной полосе разрушилось одно из шасси самолета. Части шасси попали в турбину и повредили двигатель.

В результате экстренного торможения самолет удалось остановить до конца взлетной полосы, тем самым избежав неприятных последствий. По информации технической службы аэропорта Хабаровска, командир лайнера (женщина), возможно, забыла дать команду снять шасси с тормоза, в результате чего и произошла авария.

Сразу после инцидента прилетел второй "Боинг-747", который доставил запчасти для ремонта и американских специалистов. К настоящему времени шасси восстановлено и самолет улетел из Хабаровска.