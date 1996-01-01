Новогодний "пир" после цунами

В странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) продолжают собирать трупы на суши и в море, разбирать завалы и бороться с подступающими эпидемиями, а из Хабаровска один за другим вылетают чартеры с местным людом, который хочет отдохнуть на некогда райском берегу. После 26 декабря уже пять чартерных Ил-62 взяли курс на Таиланд, еще два регулярных рейса отправились в Паттайю через Сеул. Погулять хабаровчане любят. Даже, среди утопленников?

Конечно, это - метафора. В благополучной Паттайе все спокойно и даже небо голубое, но весь Таиланд сейчас занят другой проблемой - ликвидацией последствий стихии, которая унесла в этой стране, только по официальным данным, десятки тысяч человек, оставила без крова сотни тысяч. Аэропорты страны работают на пределе, вывозя туристов из пострадавших районов, гостиницы в уцелевших городах и курортах переполнены. Власти Таиланда просят российских туристов не приезжать в страну. "В Таиланде с озабоченностью воспринимают прибытие все новых российских тургрупп. В большинстве случаев туристы должны проживать в гостиницах, которые уже не функционируют из-за стихийного бедствия или переполнены другими туристами, вывезенными из пострадавших мест", - сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

Очень трудно и другим пострадавшим государствам. Счет жертв перевалил за 160 тысяч. На пороге - голод, эпидемии. Правительства стран Юго-Восточной Азии обращаются к мировому сообществу с просьбой временно свернуть туристические программы и развернуть гуманитарные. Шри-Ланка приняла решение отложить проведение десятых южно-азиатских игр, которые были запланированы на август 2005 года.

Хабаровчанам - до лампочки. Заплачено - будем отдыхать! Туристические фирмы думают о своих прибылях и закрывают глаза на то, что посылают клиентов в места, где они могут заразиться различными инфекциями, об опасности распространения которых сейчас трубят на всех углах ЮВА. Удары стихии разрушили коммунальную инфраструктуру, вывели из строя системы водоснабжения и канализации. "Таким образом, под угрозу поставлена безопасность жизни людей", заявила Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Рита ЛИБЕРОВА и призвала дальневосточников во имя сохранения здоровья, а также санитарно-эпидемиологического благополучия воздержаться от поездок в Юго-Восточную Азию.

"Наш центр Госсанэпиднадзора запросил в туристических компаниях пофамильно списки всех вылетевших в Таиланд жителей края. По возвращению за ними будет организовано пристальное медицинское наблюдение", - сообщила Рита Либерова.

А вот в соседней Якутии власти не стали дожидаться, когда образумятся туристические компании и иже с ними. Главный санитарный врач республики Артур ПРОТОДЬЯКОНОВ приостановил организацию туристических поездок в страны Южной Азии, пострадавшие в результате стихийного бедствия. И предлог что надо: в связи с обострением санитарно-эпидемиологической обстановки в южно-азиатском регионе. Запрет, по мнению якутских эпидемиологов, поможет предотвратить завоз на территорию Якутии особо опасных и карантинных инфекционных заболеваний. Чем Хабаровск хуже?

Кроме сугубо практического существует еще и моральный аспект. Говорить о нем взрослым людям неприлично, но надо. О сопереживании, соболезновании, вспомоществовании. О том, что когда кому-то очень трудно, хорошо бы поубавить собственного эгоизма, поступиться личным ради общего. Перед лицом стихии все равны, не зависимо от места жизни и толщины кошелька. Представьте праздно шатающихся по нашим улицам иностранцев, когда где-то рядом (не дай Бог!) случится большая беда. Разве нам это будет приятно?

В школе мы все негодовали над персонажами "Пира во время чумы". Как это легко делать, когда события и герои отстоят от нас на столетия! Но вот беда пришла в наш общий дом и в наше время. Что изменилось? Только антураж. Новые любители попировать на чужих костях сегодня любуются на кровавые закаты Индийского океана, потягивая дорогие напитки из хрустальных бокалов.