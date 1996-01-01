Люди сядут за металл

Металлические изделия всех видов по-прежнему привлекают алчные взгляды тех граждан, которые зарабатывают на жизнь сбором и сдачей металлолома. Так, в селе Сергеевка Пограничного района сотрудники уголовного розыска задержали 16-летниго парня, который похитил с территории местной молочно-товарной фермы 97 чугунных решеток.

Жителю Артема предстоит отвечать перед законом за кражу канализационных люков. В погоне за металлом гражданин причинил государству ущерб на сумму около 75 тысяч рублей.

А вот в селе Преображение Лазовского района на складе, принадлежащем местной базе тралового флота, была обнаружена недостача судового гребного винта. Владельцы имущества хватились его только после того, как милиционеры задержали двоих парней 16 и 17 лет. Приятели радостно сдавали винт в местный пункт приема металла. Похищенное изъято и возвращено законным хозяевам.