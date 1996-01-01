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Взрыватель нашли в металлоломе
Три докера, занимающихся разгрузкой вагона с металлоломом, пострадали в результате взрыва, произошедшего в Находкинском рыбном порту. Один из них получил серьезное ранение в область живота и груди, двое других - в ноги. Состояние 22-летнего рабочего врачи оценили как тяжелое. Ему сделана операция.
Судя по тому, что взрыв был относительно малой мощности, причиной случившегося стал взрыватель, используемый в кассетных снарядах. Как он попал в металлолом, предстоит выяснить следствию.
По информации транспортного прокурора Находки Дениса БАБИКОВА, грузоотправителем взрывоопасного металлолома является компания "Дальмет" из Улан-Удэ. Предстоит выяснить степень вины этой фирмы, которая, не исключено, может оказаться просто перекупщиком. Нарушений со стороны рыбного порта не усматривается, поскольку в сопроводительных документах категория опасного груза не была обозначена и работы велись в обычном режиме.
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