Взрыватель нашли в металлоломе

Три докера, занимающихся разгрузкой вагона с металлоломом, пострадали в результате взрыва, произошедшего в Находкинском рыбном порту. Один из них получил серьезное ранение в область живота и груди, двое других - в ноги. Состояние 22-летнего рабочего врачи оценили как тяжелое. Ему сделана операция.

Судя по тому, что взрыв был относительно малой мощности, причиной случившегося стал взрыватель, используемый в кассетных снарядах. Как он попал в металлолом, предстоит выяснить следствию.

По информации транспортного прокурора Находки Дениса БАБИКОВА, грузоотправителем взрывоопасного металлолома является компания "Дальмет" из Улан-Удэ. Предстоит выяснить степень вины этой фирмы, которая, не исключено, может оказаться просто перекупщиком. Нарушений со стороны рыбного порта не усматривается, поскольку в сопроводительных документах категория опасного груза не была обозначена и работы велись в обычном режиме.