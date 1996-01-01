Завтра была война...

11 декабря исполнится 10 лет с начала ведения боевых действий в Чечне. Можно ли было избежать кровопролития, унесшего жизни тысяч людей? Кому была нужна эта война? Эти и другие вопросы мы задали непосредственному участнику событий в Чечне, полковнику запаса, ныне начальнику Приморской краевой поисково-спасательной службы Сергею КОНДРАТЕНКО.

- Сергей Константинович, как вы попали на войну?

- В Чечню я попал в 1995 году. Вместе с полком морской пехоты я находился в Чечне с января по май. Я был в должности начальника оперативной группы дивизии, заместителем командующего дивизией.

В январе-феврале этого же года наш полк участвовал в штурме Грозного. В марте была операция по захвату стратегических высот Сюрин-Корт, и тут же, через 3 дня после этого, мы форсировали реку Аргун и брали Гойтен-Корт - это тоже стратегическая высота. После ее взятия, наши войска получили контроль над всей предгорной Чечней (восточная часть).

- Я знаю, вы были удостоены боевых наград...

- За взятие Грозного я получил орден "Мужества", за операции по взятию стратегических высот - орден "За военные заслуги".

- Наверное, были ранения?..

- Ранен не был, но в феврале в бою за Грозный получил баротравму. От этого стал хуже слышать...

- Сергей Константинович, как вы оцениваете политику государства на тот момент? Можно было избежать войны?

- Я думаю, что по прошествии 10 лет уже можно давать какие-то оценки. Во-первых, войну можно было и нужно было избежать. Я считаю, что это была недоработка высшего руководства. Надо было действовать более гибко. Во-вторых, войну начинают не военные, а политики. Есть такая картина баталиста, знаменитого Верещагина, "Апофеоз смерти" - гора черепов и надпись: "Полководцам всех времен и народов посвящается". Так вот я считаю, что под этой картиной нужно сделать подпись не полководцам, а политикам.

У генерала ПУЛИКОВСКОГО и генерал-майора ШПАКА в Чечне погибли сыновья. Первый погибший в Чечне приморец - капитан Михаил КОЛЕСНИК из уссурийского спецназа. Он сын героя Советского Союза генерал-майора Колесника. Конечно, они бы могли своих сыновей "отмазать", но они погибали... Я не знаю ни одного крупного политика, у которого там погиб сын.

Коли война началась, то ее должны вести военные, а политики - не вмешиваться. Когда захватили Грозный, вместо того, чтобы, воспользовавшись успехом, вести наступление дальше, был организован "стол перемирия". Ну это ладно... После Грозного, в конце марта, когда мы захватили высоты Сюрин-Корт и Гойтен-Корт, боевики были готовы сдаться. Но опять приходит приказ остановиться. А все потому, что к празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в Россию пригласили КЛИНТОНА, а тот сказал, что если в Чечне будут вестись какие-то боевые действия, то он в Россию не поедет. В конечном итоге мы начали наступление только в середине мая, но к этому времени боевики уже "зализали раны", восстановили связь, перегруппировались, организовали управление... Да еще плюс к этому в середине апреля уже пошла "зеленка".

- А как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Чечне?

- Сейчас с бандитами не должно быть никаких переговоров. Переговоры могут быть одни - о безоговорочной капитуляции боевиков.

- Считаете ли вы, что СМИ объективно освещали и освещают события в Чечне?

- На тот момент, когда я там был, - не всегда объективно. Это был информационный беспредел. Когда идет война, все должно подчиняться решению военных и стратегических задач. А бегающие где попало журналисты, снимающие военные операции, могут нанести серьезный урон, ведь идет и информационная война!

- Так было и в Беслане, и при захвате театрального центра на Дубровке... Были показаны кадры расположения войск при штурмах. Вы считаете, что журналисты все-таки навредили?

- Да, случаи были. Нельзя было такого допускать.

- Смотрите ли вы фильмы о Чечне?

- Конечно, стараешься смотреть все фильмы о Чечне. Недавно по НТВ был хороший документальный фильм "По ту сторону войны". В некоторых фильмах слишком сгущают краски. Где-то есть откровенная ложь. Фильмы разные... Но мысленно мы все там, в Чечне. Хочешь не хочешь, а о войне фильмы смотришь.

- Трудно было вернуться к обычной жизни после войны?

- Конечно. Первое время сказывались месяцы, проведенные на войне. Адаптация к мирной жизни происходила постепенно. Я сразу в госпиталь попал после войны, но помимо телесных ран надо было лечить и душевные. Помню, как вернулся во Владивосток и на следующий день на уазике поехал в госпиталь. По городу еду, а у нас пробки-то большие. Страшно было: на войне, когда останавливаешься, то ты - идеальная мишень. Так и ехал, всю дорогу холодным потом обливаясь. Да и потом, я еду или на уровне всех машин, или ниже, а на войне так не должно быть - я ездил на бронетранспортере, всегда был наверху, все видел и все контролировал. Головой-то я понимал, что по мирному городу еду, а привычка с войны осталась.

- Какую роль боевое прошлое играет в вашей теперешней жизни?

- Сейчас я занимаюсь общественной работой. Мы создали ветеранскую организацию. Подали губернатору прошение об оказании помощи ветеранам боевых действий и их семьям. Пробиваем установление памятника погибшим воинам.

- Остались ли с войны друзья? Поддерживаете с ними отношения?

- Да, конечно. С ребятами, с кем вместе воевали, у нас особая фронтовая дружба, особые отношения: душевная близость, взаимное уважение, взаимопомощь... Мы также поддерживаем отношения с матерями и вдовами погибших. Стараемся поддержать их и материально и морально: открываем в следующем году памятник воинам, 11 декабря презентуем "Книгу Памяти". Некоторым, может, и не нужна материальная помощь, а вот внимание нужно всем.

Досье В первую чеченскую кампанию (1994-96 годы) число погибших военнослужащих и сотрудников МВД составило около 4,5 тысяч человек. Число погибших во второй чеченской войне (с 1999 года) на сегодня составляет около 12 тысяч человек. Такие данные привела ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина МЕЛЬНИКОВА.

- Сергей Константинович, как, на ваш взгляд, когда закончится эта война?

- Войну закончат только сами чеченцы. Они сами должны во всем разобраться. Возле каждого чеченца милиционера не поставишь. Надо укреплять власть, экономику, правоохранительные органы... Чеченцам самим война давно надоела. Там есть здравомыслящие силы. Без их помощи мы не справимся. Однозначно нужна работа спецслужб, надо уничтожать верхушку боевиков, решать финансовые вопросы.