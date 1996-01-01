Мирить в суде

Если в целом по стране институт мировых судей работал с 2001-го, а кое-где с 1999 г., в Приморском крае его история насчитывает всего год. Однако граждане успели по достоинству оценить работу мировых, которые взяли на себя до 70%, а по некоторым гражданским делам и 80% дел, рассматриваемых ранее судами общей юрисдикции.

Это моментально сказалось на сроках рассмотрения гражданских и административных дел, а тем более на его качестве.

Об этом корреспонденту "ЗР" рассказала мировой судья участка №3 Ленинского района Марина ПОНОМАРЕВА. Ленинский мировой судья был выбран не случайно. Именно на эту территорию Владивостока, в силу ее географии, а также места, занимаемого в политике, экономике, торговле и безопасности города, приходится большая часть трудовых споров.

Досье Согласно ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает: дела о выдаче судебного приказа; дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества, независимо от цены иска; иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на день подачи заявления; дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров; дела об определении порядка пользования имуществом.

- Марина Юрьевна, немногие ваши коллеги могут похвастаться благоустроенным рабочим местом, а вы и ваши товарищи, проработав всего лишь год, въехали в такие хоромы (в середине прошлого года мировым судьям Ленинского и Первомайского районов было выделено здание бывшего детского сада на ул. Батумской, 15, где завершается дорогостоящий ремонт. - Прим. авт.)

- Спасибо, но к крыше над головой и ремонту бы еще провести связь да какой-нибудь сейф получить для бумаг. А в остальном спасибо, грех жаловаться.

- Когда 1 июля 2003 г. в Приморье заработали мировые судьи, они буквально оказались под прессом дел гражданского, административного и где-то уголовного производства, что многие ваши коллеги стали подумывать об адвокатской практике. Сколько дел вы рассмотрели за 2004 г.?

- 1432 дела.

- Приблизительно, получается, по четыре процесса в день. Не много ли?

- По три гражданских дела в день плюс административные, которых из общего числа рассмотренных мной было более 500. Причем не надо забывать, что не по каждому делу выносится решение, а процессы имеют свойство слушаться по несколько раз. Здесь и работа с фактами, свидетелями и т.д. Конечно, нелегко, но такая работа...

Досье В районах Приморского края 98 вакансий мировых судей, которые разбиты на участки. В среднем в год один судья рассматривает от 300 до 400 дел. Самые загруженные судьи -во Владивостоке, они рассматривают до 1500 дел в год. Зарплата судьи около 17 тыс. руб., на которые он содержит не только себя, но и помощника или секретаря, а также обязан обеспечить себя канцелярскими принадлежностями, компьютерной и оргтехникой.

При наличии вакансии мировым судьей может стать любой гражданин России, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет. Остальное - как у кандидата на место в правоохранительных структурах с некоторой спецификой, а именно заявление в судебный департамент субъекта федерации, диплом, медицинская справка, данные о себе и семье. После чего - тотальная проверка кандидата по месту жительства, изучение характеристик и квалификационный экзамен в краевом суде. После успешного прохождения через отборочное сито кандидата зачисляют в резерв, где он ждет вакансии или назначения. В Приморье мировой судья назначается только после одобрения его кандидатуры в Законодательном собрании и сроком на 3 года. Чтобы персоной кандидата заинтересовалась законодательная власть края, утверждающая кандидатуру, предпоследнее слово принадлежит Квалификационной коллегии судей субъекта федерации с его веским "добром".

Отработав 3 года, судья должен пройти процедуру пролонгации полномочий на новый трехлетний срок. В других субъектах России этот срок определен в 5 лет.

- Финансовые претензии к работодателям были бичом 90-х. Неужели сегодня, когда по всей стране неплательщиков наказывают вплоть до уголовного преследования, вопрос невыплат заработанных денег стоит также остро?

- Если смотреть в процентном отношении, то на трудовые споры приходится почти 90% всех дел, что находятся в подсудности мировых судей. Это само по себе говорит о том, что вопрос задержки и невыплаты заработанных денег стоит еще очень остро. Главными, как вы справедливо заметили, остаются вопросы невыплаты зарплаты или выплаты ее не в полном объеме. В ходе разбирательства мы устанавливаем незаконные удержания, либо элементарные недоплаты. Поэтому люди обращаются к нам, и мы им помогаем взыскать честно заработанное. В связи с этим по трудовым спорам мировые суды практически разгрузили суды федеральные, куда идут дела об обжаловании наших решений или о восстановлении на работе. Ведь если брать от общего количества гражданских дел, рассматриваемых мировыми судьями, в среднем порядка 70% приходится на трудовые споры.

- Насколько известно, в прошлом году вы немало времени уделяли спорам граждан с коммунальщиками?

- Действительно, таких дел немало, особенно, что неудивительно, касающихся взаимоотношения граждан с "Дальэнерго" и Дальэнергосбытом. Но если в случае с невыплатами зарплаты иски предъявляют граждане, то здесь ситуация с точностью до наоборот. Основная часть дел, рассматриваемая нами, - это взыскание долгов с населения. К нам обращаются эти учреждения, и на основании наших решений приставы взыскивают долги с граждан.

- Кроме труда и энергетики, с чем еще вам приходилось сталкиваться в ушедшем году?

- Довольно обширный пласт исковых заявлений приходится на защиту прав потребителя. Люди поняли, что с нерадивыми продавцами или магазинами можно бороться в судебном порядке, и идут к нам. Чтобы было понятно, все споры, чья денежная составляющая не превышает 500 МРОТ, или 50 тыс. руб., автоматически попадают в компетенцию мировых судей.

- В прошлом году в статью 12.8 КоАП, предусматривающую ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, были внесены изменения. Теперь за такое нарушение лишают водительского удостоверения. Повлияло ли подобное ужесточение на количество таких дел?

- Мы говорили о гражданском судопроизводстве, а здесь речь идет об административной ответственности. В Кодексе об административных правонарушениях примерно 200 административных составов, в которые входит практически все, что касается нарушения правил дорожного движения. Основу дел, которые мы рассматриваем, составляют вождение в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу и ответственность водителя за отказ от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Скажу, что с 1 сентября, когда были внесены изменения в ст. 12.8, исключающие штрафные санкции в отношении нетрезвых водителей, меньше таких дел не стало.

- Скажите, а как сами граждане отнеслись и относятся к вашему институту? Исторически в характере наших людей воспринимать все новшества государства и власти с настороженностью, если не сказать больше - с недоверием, а то и вовсе полным неприятием...

- Лучше спросить у людей, но могу сказать без ложной скромности, что они нас любят. Хотя, согласитесь, при любом решении одна сторона точно будет недовольна. Представьте, человек обращается к нам, имея свое мнение по интересующему его вопросу, а в итоге получается наоборот, поэтому достаточно много людей, которые подают апелляции в вышестоящие судебные инстанции. Нельзя сказать, что они недовольны, поскольку в ходе процесса мы достаточно подробно объясняем порядок и возможность обжалования наших решений.

- И каков процент обжалованных решений, допустим, в вашей практике за прошлый год?

- Надо помнить, что апелляция - это конечное рассмотрение дела. Дальше дело можно рассматривать только в порядке надзора, но не приостанавливать его исполнение. Что касается обжалования, в процентах не скажу, но подавляющее большинство вынесенных решений остается в силе.

Данная статья является полностью авторской и не содержит фрагментов интервью с мировым судьей ПОНОМАРЕВОЙ М.Ю., приведенные в ней утверждения и цифры не соответствуют действительности.