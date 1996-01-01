Ножки Буша под соусом

Вместо соевого соуса и стройматериалов таможенники в Находке обнаружили совершенно другие предметы. Так была пресечена попытка российских коммерсантов сэкономить на уплате таможенных платежей.

16 декабря в Находку прибыл груз из Южной Кореи. Находкинская торговая фирма заранее, еще до прибытия контейнеров, подала декларацию в таможенный орган. В документах значилось, что в контейнерах находится соевый соус. После таможенного оформления и контроля сотрудниками оперативно-розыскного отдела Находкинской таможни совместно с сотрудниками ФСБ была проведена дополнительная проверка. В ходе ее выяснилось, что на самом деле в двух контейнерах под коробками с соевым соусом находилось мясо птицы производства США. Вес контрабандного груза - 23 тонны, стоимость около 900 тыс. руб.

По факту недекларирования по установленной форме в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении. Мясо задержано.

В начале декабря подобные контейнеры с "сюрпризом" прибыли в порт Восточный. При таможенном досмотре сотрудники Находкинской таможни обнаружили в них незадекларированный груз. Вместо строительных материалов, указанных в грузовой таможенной декларации, в контейнерах находились оборудование для фотолабораторий общей стоимостью более 100 тыс. руб. и хромированные изделия - подставки для посуды, барные стойки, навесные полки, а также... 20 тысяч колод игральных карт. Весь товар производства КНР прибыл в адрес владивостокских фирм. Незадекларированный товар, общая стоимость которого около 230 тыс. руб., задержан.