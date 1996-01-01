В Первореченском районе Владивостока - новый прокурор

Приказом Генпрокурора РФ от 22 октября советник юстиции Андрей Рабец назначен на должность прокурора Первореченского района Владивостока.

Напомним, что прежний прокурор этого района — Роман Витько — в связи с выходом на пенсию за выслугу лет был освобожден от должности и уволен с 30 июня, сообщает VL.Ru cо ссылкой на Прокуратуру Приморья.