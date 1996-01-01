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Ложный след
Расследование убийства Людмилы НИКОЛАЕВОЙ, руководителя ООО "Вест-лайн", занимавшейся формированием экипажа затонувшего теплохода "Вест", продолжается. Как уже сообщалось, она была застрелена вечером 21 ноября. Но эксперты считают спорным, что ее гибель вызвана именно этой трагедией.
По версии некоторых СМИ, неслучайно и уж слишком поспешно были сожжены копии трудовых контрактов моряков в портовой администрации. Теперь родственникам проблематично взыскать зарплату погибших судовладельцев.
Однако по мнению транспортного прокурора Находки Дениса БАБИКОВА, в связи с убийством речь скорее может идти о деле по "Дальтехфлоту", которым давно занимается транспортная прокуратура. Не исключено, что нашлись лица, которые под шумок пытаются направить следствие по ложному пути. Хотя ведущая расследование находкинская прокуратура сегодня не готова обсуждать все версии, которые отрабатывает следствие.
Тем временем в транспортной прокуратуре продолжается расследование гибели двух судов. Подтверждается информация о том, что на телах погибших с "Веста" обнаружена огромная сумма денег - около полумиллиона долларов. Все они были не задекларированы, теперь у родственников проблемы с их возвратом, поскольку вернут только ту сумму, которая указана в декларации. Остальное, вероятнее всего, будет признано контрабандой и взыскано в пользу государства. Хотя, по сведениям из неофициальных источников, нежелание потерпевших общаться с представителями СМИ во многом объясняется обещанием вернуть деньги.
Как заверил транспортный прокурор, из уголовных дел по погибшим судам будут выделены материалы в отношении тех сотрудников таможни, которые производили таможенное оформление.
Свидетельские показания также подтверждают тот факт, что среди погибших членов экипажей - бизнесмены, которые шли за шинами и автомобилями в Японию, и на судно попали в самый последний момент. Экипажи не были обучены действиям во время шторма. При возникновении паники далеко не все смогли воспользоваться спасательными средствами.
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