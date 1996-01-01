В УГРО хорошая работа

Раскрываемость убийств в Приморье в этом году составила более 90%.Большое внимание уделяется раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет - за истекший период раскрыто более 600 таких преступлений, из них 11 убийств, 19 причинений тяжкого вреда здоровью, 250 краж, 23 грабежа, 10 разбойных нападений.

Среди резонансных преступлений, в раскрытии которых принимал участие приморский уголовный розыск, - вооруженное нападение на офис «Акваресурсстрой», в ходе которого были убиты 3 охранника и похищены деньги в сумме 2,36 млн руб.; убийство кандидата в мэры г. Дальнегорска Дмитрия ФОТЬЯНОВА; разбойное нападение на инкассаторов автозаправочной станции «А-Спект»; убийство сотрудника отдела вневедомственной охраны Первореченского РОВД; убийство и.о. директора ООО «ОГАТ»; ликвидирована банда братьев ТЕМИЕВЫХ, на счету которой были убийства, грабежи, разбои.